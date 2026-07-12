В ночь на 12 июля проходит матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 между сборными Норвегии и Англии.

На 45+2-й минуте Джуд Беллингем поразил ворота норвежцев и сделал счет 1:1. Правда, гол получился довольно скандальным.

Голкипер норвежцев Эрьян Нюланд, выбивая мяч от ворот, попал в камеру-паука. Мяч сменил траекторию, упал прямо в ноги Энтони Гордона, который и начал голевую атаку.

По правилам ФИФА, главный арбитр поединка обязан остановить матч, если на ход игры влияют внешние факторы. По факту, именно это и случилось.

Журналист The Times Мартин Циглер поделился ответом от ФИФА касательно этого эпизода:

«В ФИФА заявили: «Мы проверили данные (Connected Ball Technology) и не обнаружили ни одного пикового сигнала на графике, полученном с датчика (heartbeat sensor), встроенного в мяч».

Эпизод прокомментировало и авторитетное издание Archivo VAR:

«Обратите внимание на эпизод во время паузы в матче Норвегия – Англия! Норвежцы указали арбитру, что перед голом Беллингема мяч якобы задел камеру-паука.

Если это действительно так, гол должен был быть отменен. Однако по имеющимся кадрам невозможно однозначно определить, был ли контакт мяча с тросом».

Breaking: re the ball possibly hitting camera cable in lead up to England goal, FIFA says they "have checked the data and no peak on the graph from the connected ball heartbeat sensor" — Martyn Ziegler (@martynziegler) July 11, 2026

ФОТО. В ФИФА дали ответ, почему не отменили скандальный гол Беллингема