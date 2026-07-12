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Чемпионат мира
12 июля 2026, 02:32 | Обновлено 12 июля 2026, 02:34
1377
4

ФОТО. В ФИФА дали ответ, почему не отменили скандальный гол Беллингема

Технология Connected Ball Technology не зафиксировала касание мяча к камере-паука

12 июля 2026, 02:32 | Обновлено 12 июля 2026, 02:34
1377
4 Comments
ФОТО. В ФИФА дали ответ, почему не отменили скандальный гол Беллингема
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В ночь на 12 июля проходит матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 между сборными Норвегии и Англии.

На 45+2-й минуте Джуд Беллингем поразил ворота норвежцев и сделал счет 1:1. Правда, гол получился довольно скандальным.

Голкипер норвежцев Эрьян Нюланд, выбивая мяч от ворот, попал в камеру-паука. Мяч сменил траекторию, упал прямо в ноги Энтони Гордона, который и начал голевую атаку.

По правилам ФИФА, главный арбитр поединка обязан остановить матч, если на ход игры влияют внешние факторы. По факту, именно это и случилось.

Журналист The Times Мартин Циглер поделился ответом от ФИФА касательно этого эпизода:

«В ФИФА заявили: «Мы проверили данные (Connected Ball Technology) и не обнаружили ни одного пикового сигнала на графике, полученном с датчика (heartbeat sensor), встроенного в мяч».

Эпизод прокомментировало и авторитетное издание Archivo VAR:

«Обратите внимание на эпизод во время паузы в матче Норвегия – Англия! Норвежцы указали арбитру, что перед голом Беллингема мяч якобы задел камеру-паука.

Если это действительно так, гол должен был быть отменен. Однако по имеющимся кадрам невозможно однозначно определить, был ли контакт мяча с тросом».

ФОТО. В ФИФА дали ответ, почему не отменили скандальный гол Беллингема

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Эрьян Нюланд Джуд Беллингем Энтони Гордон сборная Англии по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Зато зафіксувала торкання до волосся пару матчів назад)))))
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Чіпи Connected Ball Technology слід відправити в топку: не фіксують те, що мало місце, натомість радісно фіксують те, чого не було. Схоже, ними хтось керує in live )
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Кацапські сраколизи інфальтіни перетворили футбол на хз що. Тим паче цей чемпіонат в США це будь що - шоу,цирк,реклама, концерт , але точно не спорт. Проходять тільки ті що вигідні, або ті що заплатили більше, і це вже навіть не приховують.
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