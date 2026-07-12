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  4. Очередной скандал? Гол Англии норвежцам засчитали с нарушением правил
Чемпионат мира
12 июля 2026, 01:47 |
1938
0

Очередной скандал? Гол Англии норвежцам засчитали с нарушением правил

Сейчас команды играют вничью на ЧМ-2026, 1:1

12 июля 2026, 01:47 |
1938
0
Очередной скандал? Гол Англии норвежцам засчитали с нарушением правил
Getty Images/Global Images Ukraine
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Первый гол сборной Англии в ворота Норвегии вызвал споры из-за возможной судейской ошибки.

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Перед результативной атакой вратарь норвежцев Эрьян Нюланд во время выполнения свободного удара попал мячом в трансляционную камеру, подвешенную над полем. Мяч зацепил трос и вернулся на газон.

Согласно правилам, в таком случае игра должна быть остановлена, а свободный удар – повторен. Однако ни главный арбитр Клеман Тюрпен, ни система VAR не вмешались, после чего Англия провела атаку, которую завершил Джуд Беллингем, сравняв счет.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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