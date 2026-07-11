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ITF
11 июля 2026, 18:11 | Обновлено 11 июля 2026, 18:32
764
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Соболева выбила нейтралку и пробилась в финал турнира W100 в Германии

Украинка обыграла Юлию Авдееву в двух сетах

11 июля 2026, 18:11 | Обновлено 11 июля 2026, 18:32
764
5 Comments
Соболева выбила нейтралку и пробилась в финал турнира W100 в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) пробилась в финал грунтового турнира WTT W100 в Ашаффенбурге, Германия.

Украинка обыграла нейтральную теннисистку, шестую сеяную Юлию Авдееву (WTA 191) в двух сетах за 2 часа – 6:3, 7:6 (7:4).

Счет очных встреч соперниц – 2:1 в пользу Авдеевой.

На пути к финалу кроме Авдеевой, Анастасия также одолела Еву Беннеманн, Лючию Бронцетти и бывшую 69-ю ракетку мира Далилу Якупович.

Соболева впервые в карьере вышла в финал соревнований категории WTT W100.

Анастасия в финале поборется либо с Екатериной Горгодзе, либо с Теодорой Костович.

WTT W100 Ашаффенбург. Грунт, 1/2 финала

Анастасия Соболева – Юлия Авдеева [6] – 6:3, 7:6 (7:4)

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Анастасия Соболева Юлия Авдеева
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 5
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Я так розумію у Насті вінстрік 14 матчів вже, вперед до титулу, ти зможеш!!!!
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+6
Нема слів крім зізнання в любові. Яке щастя подарувала нам Настюся на тлі невдач останніх днів. Тільки б травма завтра не завадила (якщо, боронь боже, там було розтягнення, воно ж відчувається не одразу, а згодом). А так вона сильніша і за Горгодзе і за Костович.
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+5
Молодець Настя!!! Головне, щоб травма не далась взнаки ... Сил та відновлення! Ще трішечки.. Дуууже вболіваємо!
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+4
Напевне найкращий спортсмен місяця в Україні за липень необхідно присвоїти дівчині
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+4
Главное чтобы с ногой все в порядке было.Авдеева крепкий орешек, хорошо в концовке удачи больше у Насти было.Завтра вложиться на все сто и пора отдохнуть а то 21 матч за месяц не считая парников это перебор
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+2
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