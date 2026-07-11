Соболева выбила нейтралку и пробилась в финал турнира W100 в Германии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) пробилась в финал грунтового турнира WTT W100 в Ашаффенбурге, Германия.

Украинка обыграла нейтральную теннисистку, шестую сеяную Юлию Авдееву (WTA 191) в двух сетах за 2 часа – 6:3, 7:6 (7:4).

Счет очных встреч соперниц – 2:1 в пользу Авдеевой.

На пути к финалу кроме Авдеевой, Анастасия также одолела Еву Беннеманн, Лючию Бронцетти и бывшую 69-ю ракетку мира Далилу Якупович.

Соболева впервые в карьере вышла в финал соревнований категории WTT W100.

Анастасия в финале поборется либо с Екатериной Горгодзе, либо с Теодорой Костович.

WTT W100 Ашаффенбург. Грунт, 1/2 финала

Анастасия Соболева – Юлия Авдеева [6] – 6:3, 7:6 (7:4)