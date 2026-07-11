Определены чемпионы Уимблдона-2026 в парном разряде у мужчин

Представитель Финляндии Харри Хелиеваара и британец Генри Паттен стали чемпионами Уимблдона-2026 в мужском парном разряде.

Хелиеваара и Паттен в фильном матче обыграли тандем Марсело Аревало (Сальвадор) / Мате Павич (Хорватия) в двух сетах за 1 час и 42 минуты – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Это было девятое очное противостояние тандемов. Счет 5:4 в пользу Харри и Генри.

Для тандема Хелиеваара / Паттен это четвертый финал Grand Slam и третий трофей.

Теннисисты во второй раз в карьере стали чемпионами Уимблдона, первый раз – в 2024 году.

В 2025 году фин и британец стали чемпионами Aus Open, а в 2026 году – финалистами Ролан Гаррос.

Теннисисты завоевали 13-й трофей за время совместных выступлений.

Уимблдон-2026. Пары, финал

Харри Хелиеваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) [1] – Марсело Аревало (Сальвадор) / Мате Павич (Хорватия) [6] – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)

Фотогалерея матча