Свитолина / Монфис – Синякова / Паттен. Безумная победа. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала микста US Open 2026
25 августа Элина Свитолина и Гаэль Монфис сотворили сенсацию, переиграв Катерину Синякову и Генри Паттена в четвертьфинале смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.
Свитолина и Монфис одержали победу на решающем супертай-брейке – 5:4 (8:6), 4:5 (3:7), [10:8]. Синякова и Паттен являются первыми ракетками в парном разряде WTA и ATP соответственно.
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В полуфинале US Open Элина и Гаэль сыграют против тандема Белинда Бенчич / Флавио Коболли.
US Open 2026. Микст, 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Катерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания) [Q] – 5:4 (8:6), 4:5 (3:7), [10:8]
Хайлайты матча
Gael Monfils knows a hot shot when he sees one 😄— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
The Frenchman shows his appreciation for that Henry Patten beauty! pic.twitter.com/qT0KN3DET1
132 mph serve to save set point 🔥— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
Gael Monfils was feeling this one! pic.twitter.com/GQdQ0VIfv7
GAEL MONFILS SUPERHUMANNESS 🦸♂️— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
One of the craziest defensive displays you'll ever see! pic.twitter.com/lrhtISD9LS
Elina Svitolina raises the roof on Ashe! 😮💨 pic.twitter.com/aKXRfSnzjB— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
Elite reaction skills from Elina Svitolina to kick off the match tiebreak! pic.twitter.com/bUnELp0AcN— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
Chemistry 💯— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
Elina Svitolina and Gael Monfils are the first pair into the mixed doubles semifinals! pic.twitter.com/haD8IMSepi
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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