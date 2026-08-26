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  4. Свитолина / Монфис – Синякова / Паттен. Безумная победа. Видеообзор матча
US Open
26 августа 2026, 05:35 |
270
0

Свитолина / Монфис – Синякова / Паттен. Безумная победа. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала микста US Open 2026

26 августа 2026, 05:35 |
270
0
Свитолина / Монфис – Синякова / Паттен. Безумная победа. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина
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25 августа Элина Свитолина и Гаэль Монфис сотворили сенсацию, переиграв Катерину Синякову и Генри Паттена в четвертьфинале смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

Свитолина и Монфис одержали победу на решающем супертай-брейке – 5:4 (8:6), 4:5 (3:7), [10:8]. Синякова и Паттен являются первыми ракетками в парном разряде WTA и ATP соответственно.

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В полуфинале US Open Элина и Гаэль сыграют против тандема Белинда Бенчич / Флавио Коболли.

US Open 2026. Микст, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Катерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания) [Q] – 5:4 (8:6), 4:5 (3:7), [10:8]

Хайлайты матча

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Элина Свитолина Гаэль Монфис Катерина Синякова Генри Паттен теннисные видеообзоры US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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