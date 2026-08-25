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US Open
25 августа 2026, 10:43 | Обновлено 25 августа 2026, 10:44
26
0

Микст US Open 2026. Матчи 1/8 и 1/4 финала. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединков первых двух раундов основной сетки мейджора

25 августа 2026, 10:43 | Обновлено 25 августа 2026, 10:44
26
0
Микст US Open 2026. Матчи 1/8 и 1/4 финала. Смотреть онлайн LIVE трансляция
US Open
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25 августа на Открытом чемпионате США 2026 стартуют матчи основной сетки смешанного парного разряда.

Во вторник будут сыграны поединки 1/8 и 1/4 финала. Полуфинальные встречи и финал запланированы на 26 число.

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Матчи пройдут на двух кортах – Arthur Ashe Stadium и Louis Armstrong Stadium.

Участие в миксте US Open 2026 примет украинка Элина Свитолина, которая вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом в первом раунде сыграет против Александры Эалы и Феликса Оже-Альяссима.

Матч Свитолина / Монфис – Эала / Оже откроет игровой день – встреча начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.

Микст US Open 2026. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

17:00. Элина Свитолина / Гаэль Монфис [WC] – Александра Эала / Феликс Оже-Альяссим
18:00. Арина Соболенко / Новак Джокович [1] – Катерина Синякова / Генри Паттен [Q]

20:00. Белинда Бенчич / Флавио Коболли [4] – Тейлор Таунсенд / Александр Зверев [WC]
21:00. Серена Уильямс / Карлос Алькарас [WC] – Эрин Рутлифф / Ллойд Гласспул [Q]

Нижняя часть сетки

18:00. Каролина Мухова / Якуб Меншик – Кристина Младенович / Марсело Аревало [LL]
19:00. Эмма Наварро / Томми Пол [WC] – Аманда Анисимова / Лернер Тьен [3]

21:00. Мирра Андреева / Андрей Рублев – Сара Эррани / Андреа Вавассори [WC]
22:00. Диана Шнайдер / Каспер Рууд [WC] – Джессика Пегула / Тейлор Фритц [2]

Список матчей на Louis Armstrong Stadium:

  • Свитолина / Монфис – Эала / Оже-Альяссим
  • Мухова / Меншик – Младенович / Аревало
  • Эмма Наварро / Пол – Анисимова / Тьен
  • Андреева / Рублев – Эррани / Вавассори
  • Шнайдер / Рууд – Пегула / Фритц:

Список матчей на Arthur Ashe Stadium:

  • Соболенко / Новак Джокович – Катерина Синякова / Генри Паттен
  • Бенчич / Коболли – Таунсенд / Зверев
  • С. Уильямс / Алькарас – Рутлифф / Гласспул

Микст US Open 2026. Матчи 1/8 и 1/4 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Sport.ua. Следите за обновлениями на нашем сайте.

Инфографика

Правила смешанного парного разряда US Open:

  • В турнире примут участие 16 дуэтов.
  • Матчи до финала будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 4 геймов, без счета «больше-меньше», тай-брейк при счете 4:4 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков.
  • Финальный матч будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 6 геймов, со счетом «больше-меньше», тай-брейк при счете 6:6 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков.
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US Open 2026 смотреть онлайн Арина Соболенко Новак Джокович Катерина Синякова Генри Паттен Элина Свитолина Гаэль Монфис Александра Эала Феликс Оже-Альяссим Белинда Бенчич Флавио Коболли Александр Зверев Тейлор Таунсенд Серена Уильямс Карлос Алькарас (теннисист) Эрин Рутлифф Ллойд Гласспул Каролина Мухова Якуб Меншик Кристина Младенович Марсело Аревало Эмма Наварро Томми Пол Аманда Анисимова Лернер Тьен Мирра Андреева Андрей Рублев Сара Эррани Андреа Вавассори Диана Шнайдер Каспер Рууд Джессика Пегула Тейлор Фритц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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