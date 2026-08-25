25 августа на Открытом чемпионате США 2026 стартуют матчи основной сетки смешанного парного разряда.

Во вторник будут сыграны поединки 1/8 и 1/4 финала. Полуфинальные встречи и финал запланированы на 26 число.

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Матчи пройдут на двух кортах – Arthur Ashe Stadium и Louis Armstrong Stadium.

Участие в миксте US Open 2026 примет украинка Элина Свитолина, которая вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом в первом раунде сыграет против Александры Эалы и Феликса Оже-Альяссима.

Матч Свитолина / Монфис – Эала / Оже откроет игровой день – встреча начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.

Микст US Open 2026. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

17:00. Элина Свитолина / Гаэль Монфис [WC] – Александра Эала / Феликс Оже-Альяссим

18:00. Арина Соболенко / Новак Джокович [1] – Катерина Синякова / Генри Паттен [Q]

20:00. Белинда Бенчич / Флавио Коболли [4] – Тейлор Таунсенд / Александр Зверев [WC]

21:00. Серена Уильямс / Карлос Алькарас [WC] – Эрин Рутлифф / Ллойд Гласспул [Q]

Нижняя часть сетки

18:00. Каролина Мухова / Якуб Меншик – Кристина Младенович / Марсело Аревало [LL]

19:00. Эмма Наварро / Томми Пол [WC] – Аманда Анисимова / Лернер Тьен [3]

21:00. Мирра Андреева / Андрей Рублев – Сара Эррани / Андреа Вавассори [WC]

22:00. Диана Шнайдер / Каспер Рууд [WC] – Джессика Пегула / Тейлор Фритц [2]

Список матчей на Louis Armstrong Stadium:

Свитолина / Монфис – Эала / Оже-Альяссим

Мухова / Меншик – Младенович / Аревало

Эмма Наварро / Пол – Анисимова / Тьен

Андреева / Рублев – Эррани / Вавассори

Шнайдер / Рууд – Пегула / Фритц:

Список матчей на Arthur Ashe Stadium:

Соболенко / Новак Джокович – Катерина Синякова / Генри Паттен

Бенчич / Коболли – Таунсенд / Зверев

С. Уильямс / Алькарас – Рутлифф / Гласспул

Микст US Open 2026. Матчи 1/8 и 1/4 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Sport.ua. Следите за обновлениями на нашем сайте.

Инфографика

Правила смешанного парного разряда US Open: