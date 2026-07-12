Большое препятствие. Известный клуб стремится купить Цыганкова
Украинец может перейти в «Эспаньол», но есть нюанс
Вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков остаётся одним из главных трансферных приоритетов «Эспаньола».
По информации журналиста Кике Иглесиаса, каталонский клуб продолжает работать над возможным подписанием украинца и прилагает усилия, чтобы договориться о его переходе.
Впрочем, главным препятствием для осуществления трансфера является высокая заработная плата Цыганкова. Именно из-за этого потенциальная сделка продвигается медленно, а переговоры требуют времени.
В сезоне 2025/2026 вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков провел 34 официальных матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.
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