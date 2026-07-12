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  4. Большое препятствие. Известный клуб стремится купить Цыганкова
Испания
12 июля 2026, 00:06 |
1009
1

Большое препятствие. Известный клуб стремится купить Цыганкова

Украинец может перейти в «Эспаньол», но есть нюанс

12 июля 2026, 00:06 |
1009
1 Comments
Большое препятствие. Известный клуб стремится купить Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков остаётся одним из главных трансферных приоритетов «Эспаньола».

По информации журналиста Кике Иглесиаса, каталонский клуб продолжает работать над возможным подписанием украинца и прилагает усилия, чтобы договориться о его переходе.

Впрочем, главным препятствием для осуществления трансфера является высокая заработная плата Цыганкова. Именно из-за этого потенциальная сделка продвигается медленно, а переговоры требуют времени.

В сезоне 2025/2026 вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков провел 34 официальных матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

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Эспаньол трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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А як же Трабзонспор? 😁
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