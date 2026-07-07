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Испания
07 июля 2026, 23:42 | Обновлено 08 июля 2026, 00:49
2036
0

Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову

Украинец не приедет на сборы команды в срок и присоединится позже

07 июля 2026, 23:42 | Обновлено 08 июля 2026, 00:49
2036
0
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Испанский клуб «Жирона» официально обнародовал график подготовки к новому сезону, а также сообщил, когда к работе приступят украинские футболисты команды.

Подготовка каталонского клуба начнется 8 июля с прохождения традиционного медицинского осмотра. С первого дня сборов с командой будут работать вратарь Владислав Крапивцов и Александр Пищур. Владислава Ваната будут постепенно вводить в основную группу, ведь он недавно восстановился после травмы.

В свою очередь, вингер Виктор Цыганков присоединится к партнерам позже. Украинец получил дополнительный отдых после вызова в национальную сборную Украины на июньские товарищеские матчи.

Новый главный тренер «Жироны» Кике Альварес также планирует привлечь к подготовке нескольких футболистов резервной команды. С 20 по 25 июля команда проведет тренировочный сбор в Валь-д'ен-Бас, где акцент будет сделан на физической и тактической подготовке.

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Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу Сегунда Александр Пищур-младший Владислав Крапивцов Владислав Ванат учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Жирона
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