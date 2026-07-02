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Испания
02 июля 2026, 22:22 |
1537
1

Трансферная сага Виктора Цыганкова подходит к концу

В ближайшее время футболист сообщит окончательное решение относительно своего будущего

02 июля 2026, 22:22 |
1537
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Трансферная сага Виктора Цыганкова подходит к концу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий «Трабзонспор» продолжает работать над трансфером украинского вингера Виктора Цыганкова, однако окончательное решение на данный момент зависит от самого футболиста.

Из-за затягивания переговоров руководство клуба не прекращает работу над возможным переходом украинца, но в то же время активизировало поиск альтернативных кандидатов на эту позицию.

Ожидается, что после завершения отпуска Цыганков в ближайшее время сообщит «Трабзонспору» о своём решении.

По информации источника, ситуация может проясниться в любой момент – трансфер украинского полузащитника может как состояться, так и окончательно сорваться.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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