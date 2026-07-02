Трансферная сага Виктора Цыганкова подходит к концу
В ближайшее время футболист сообщит окончательное решение относительно своего будущего
Турецкий «Трабзонспор» продолжает работать над трансфером украинского вингера Виктора Цыганкова, однако окончательное решение на данный момент зависит от самого футболиста.
Из-за затягивания переговоров руководство клуба не прекращает работу над возможным переходом украинца, но в то же время активизировало поиск альтернативных кандидатов на эту позицию.
Ожидается, что после завершения отпуска Цыганков в ближайшее время сообщит «Трабзонспору» о своём решении.
По информации источника, ситуация может проясниться в любой момент – трансфер украинского полузащитника может как состояться, так и окончательно сорваться.
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