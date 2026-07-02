Трансферная сага Виктора Цыганкова подходит к концу

Турецкий «Трабзонспор» продолжает работать над трансфером украинского вингера Виктора Цыганкова, однако окончательное решение на данный момент зависит от самого футболиста.

Из-за затягивания переговоров руководство клуба не прекращает работу над возможным переходом украинца, но в то же время активизировало поиск альтернативных кандидатов на эту позицию.

Ожидается, что после завершения отпуска Цыганков в ближайшее время сообщит «Трабзонспору» о своём решении.

По информации источника, ситуация может проясниться в любой момент – трансфер украинского полузащитника может как состояться, так и окончательно сорваться.