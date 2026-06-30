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Испания
30 июня 2026, 21:22 |
1625
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Громкий трансфер. Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины

Тренер «Кулес» хочет видеть Цыганкова в каталонском клубе

30 июня 2026, 21:22 |
1625
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Громкий трансфер. Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер «Жироны» Виктор Цыганков попал в сферу интересов «Барселоны», которая ищет недорогое усиление флангов в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, каталонский клуб рассматривает украинца как опытного футболиста, способного усилить ротацию без значительных финансовых затрат. Главный тренер Ганс-Дитер Флик ценит универсальность Цыганкова, его тактическую дисциплину и готовность качественно работать без мяча.

Сообщается, что сам 28-летний украинец готов покинуть «Жирону» после её вылета из Ла Лиги. Интерес к футболисту также проявляют «Аякс», «Эспаньол» и несколько клубов английской Премьер-лиги.

Контракт Цыганкова с «Жироной» действует до лета 2027 года, а трансферную стоимость игрока оценивают примерно в 15 миллионов евро. Кроме того, киевское «Динамо» сохраняет процент от возможной будущей продажи украинского вингера.

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Виктор Цыганков Барселона Жирона трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко Источник
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Бестолковыми динамавцами не усиляют а только ослабляют команды. Доказано бедной Жириной..
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