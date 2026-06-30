Громкий трансфер. Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины

Вингер «Жироны» Виктор Цыганков попал в сферу интересов «Барселоны», которая ищет недорогое усиление флангов в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, каталонский клуб рассматривает украинца как опытного футболиста, способного усилить ротацию без значительных финансовых затрат. Главный тренер Ганс-Дитер Флик ценит универсальность Цыганкова, его тактическую дисциплину и готовность качественно работать без мяча.

Сообщается, что сам 28-летний украинец готов покинуть «Жирону» после её вылета из Ла Лиги. Интерес к футболисту также проявляют «Аякс», «Эспаньол» и несколько клубов английской Премьер-лиги.

Контракт Цыганкова с «Жироной» действует до лета 2027 года, а трансферную стоимость игрока оценивают примерно в 15 миллионов евро. Кроме того, киевское «Динамо» сохраняет процент от возможной будущей продажи украинского вингера.