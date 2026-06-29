Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры

Будущее украинского вингера Виктора Цыганкова остается неопределенным. Пока турецкий «Трабзонспор» ожидает окончательного решения футболиста, в борьбу за его подписание вмешался представитель MLS – «Нью-Йорк Сити».

По информации турецких СМИ, американский клуб сделал официальное предложение 28-летнему украинцу, который в настоящее время выступает за «Жирону». Особый интерес ситуации придает тот факт, что оба клуба входят в структуру City Football Group, к которой также принадлежит «Манчестер Сити».

После вылета «Жироны» из Ла Лиги каталонский клуб готов рассматривать продажу ряда футболистов. Сообщается, что испанцы рассчитывают получить за Цыганкова около 10 миллионов евро. Контракт украинца действует до лета 2027 года.

В то же время «Трабзонспор» продолжает работать над трансфером игрока. Турецкий клуб уже сделал официальное предложение, однако пока не получил окончательного ответа.