Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова

Испанская «Жирона» будет вынуждена попрощаться с двумя футболистами сборной Украины – вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат покинут каталонский клуб.

Клуб вылетел во второй по силе дивизион чемпионата Испании и не сможет удерживать дорогостоящих игроков, в список которых входят и украинцы. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас:

«Вообще не стоит вопрос о том, продавать Цыганкова и Ваната или оставлять. По моей информации, «Жирона» существенно сократит бюджет и не сможет содержать украинцев, у которых дорогие контракты для Сегунды», – рассказал журналист.

Ванат провел 29 матчей в составе «Жироны», в которых забил десять мячей и отдал два ассиста. Контракт украинца истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

В активе Цыганкова – 34 матча в футболке каталонского клуба, в которых он забил семь голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает украинца в 15 млн евро.