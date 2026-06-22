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Испания
22 июня 2026, 09:51 |
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Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова

Каталонский клуб будет вынужден продать игроков сборной Украины из-за сокращения бюджета

22 июня 2026, 09:51 |
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Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Испанская «Жирона» будет вынуждена попрощаться с двумя футболистами сборной Украины – вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат покинут каталонский клуб.

Клуб вылетел во второй по силе дивизион чемпионата Испании и не сможет удерживать дорогостоящих игроков, в список которых входят и украинцы. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас:

«Вообще не стоит вопрос о том, продавать Цыганкова и Ваната или оставлять. По моей информации, «Жирона» существенно сократит бюджет и не сможет содержать украинцев, у которых дорогие контракты для Сегунды», – рассказал журналист.

Ванат провел 29 матчей в составе «Жироны», в которых забил десять мячей и отдал два ассиста. Контракт украинца истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

В активе Цыганкова – 34 матча в футболке каталонского клуба, в которых он забил семь голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает украинца в 15 млн евро.

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Жирона Владислав Ванат Виктор Цыганков Игорь Бурбас трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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