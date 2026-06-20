Цыганков получил сенсационный вариант для продолжения карьеры за океаном
Американский «Нью-Йорк Сити» готов сделать привлекательное предложение испанской «Жироне»
Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков продолжает изучать варианты для продолжения карьеры после вылета команды в низший дивизион.
В услугах 28-летнего футболиста заинтересован американский «Нью-Йорк Сити», который выступает в Major League Soccer и ранее не фигурировал среди претендентов на украинца.
Представитель MLS готов удовлетворить финансовые запросы каталонского клуба и предложить Цыганкову долгосрочный контракт.
Сам футболист намерен рассмотреть все варианты во время летнего трансферного окна и может принять предложение от американской команды, если не будет иметь привлекательных предложений в Европе.
«Нью-Йорк Сити» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидера на 14 баллов. Клуб является обладателем Кубка MLS 2021 года.
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