Цыганков получил сенсационный вариант для продолжения карьеры за океаном

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков продолжает изучать варианты для продолжения карьеры после вылета команды в низший дивизион.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован американский «Нью-Йорк Сити», который выступает в Major League Soccer и ранее не фигурировал среди претендентов на украинца.

Представитель MLS готов удовлетворить финансовые запросы каталонского клуба и предложить Цыганкову долгосрочный контракт.

Сам футболист намерен рассмотреть все варианты во время летнего трансферного окна и может принять предложение от американской команды, если не будет иметь привлекательных предложений в Европе.

«Нью-Йорк Сити» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидера на 14 баллов. Клуб является обладателем Кубка MLS 2021 года.