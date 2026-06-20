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  4. Цыганков получил сенсационный вариант для продолжения карьеры за океаном
Испания
20 июня 2026, 09:17 |
2691
0

Цыганков получил сенсационный вариант для продолжения карьеры за океаном

Американский «Нью-Йорк Сити» готов сделать привлекательное предложение испанской «Жироне»

20 июня 2026, 09:17 |
2691
0
Цыганков получил сенсационный вариант для продолжения карьеры за океаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков продолжает изучать варианты для продолжения карьеры после вылета команды в низший дивизион.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован американский «Нью-Йорк Сити», который выступает в Major League Soccer и ранее не фигурировал среди претендентов на украинца.

Представитель MLS готов удовлетворить финансовые запросы каталонского клуба и предложить Цыганкову долгосрочный контракт.

Сам футболист намерен рассмотреть все варианты во время летнего трансферного окна и может принять предложение от американской команды, если не будет иметь привлекательных предложений в Европе.

«Нью-Йорк Сити» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидера на 14 баллов. Клуб является обладателем Кубка MLS 2021 года.

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Major League Soccer (MLS) Нью-Йорк Сити Жирона Виктор Цыганков Игорь Бурбас трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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