Цыганков покинет Жирону. Украинец получил вариант для продолжения карьеры

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков получил вариант для продолжения карьеры после вылета команды в Сегунду.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Эспаньол», который запросил информацию о потенциальном трансфере – украинец решил сменить клуб, так как не намерен играть в низшем дивизионе.

Спортивный директор каталонского клуба Мончи следит за тремя игроками «Жироны» – Цыганков, защитник Арнау Мартинес и полузащитник Иван Мартин.

По информации источника, «Эспаньол» намерен сконцентрировать усилия, чтобы в первую очередь оформить трансфер Цыганкова, который сможет остаться в Ла Лиге.

В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча в составе «Жироны», в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.