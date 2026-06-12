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Испания
12 июня 2026, 07:03 | Обновлено 12 июня 2026, 07:08
3026
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Цыганков покинет Жирону. Украинец получил вариант для продолжения карьеры

Спортивный директор «Эспаньола» запросил информацию о трансфере вингера сборной Украины

12 июня 2026, 07:03 | Обновлено 12 июня 2026, 07:08
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Цыганков покинет Жирону. Украинец получил вариант для продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков получил вариант для продолжения карьеры после вылета команды в Сегунду.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Эспаньол», который запросил информацию о потенциальном трансфере – украинец решил сменить клуб, так как не намерен играть в низшем дивизионе.

Спортивный директор каталонского клуба Мончи следит за тремя игроками «Жироны» – Цыганков, защитник Арнау Мартинес и полузащитник Иван Мартин.

По информации источника, «Эспаньол» намерен сконцентрировать усилия, чтобы в первую очередь оформить трансфер Цыганкова, который сможет остаться в Ла Лиге.

В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча в составе «Жироны», в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.

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Жирона Виктор Цыганков Арнау Мартинес Иван Мартин Эспаньол трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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