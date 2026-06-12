Цыганков покинет Жирону. Украинец получил вариант для продолжения карьеры
Спортивный директор «Эспаньола» запросил информацию о трансфере вингера сборной Украины
Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков получил вариант для продолжения карьеры после вылета команды в Сегунду.
В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Эспаньол», который запросил информацию о потенциальном трансфере – украинец решил сменить клуб, так как не намерен играть в низшем дивизионе.
Спортивный директор каталонского клуба Мончи следит за тремя игроками «Жироны» – Цыганков, защитник Арнау Мартинес и полузащитник Иван Мартин.
По информации источника, «Эспаньол» намерен сконцентрировать усилия, чтобы в первую очередь оформить трансфер Цыганкова, который сможет остаться в Ла Лиге.
В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча в составе «Жироны», в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.
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