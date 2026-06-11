Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков принял окончательное решение о своем будущем – футболист решил покинуть испанскую «Жирону» и направил клубу официальное письмо.

Украинец, контракт которого истекает через год, не хочет играть во втором по силе дивизионе, поэтому попросил каталонцев рассмотреть предложения от других команд и позволить ему уйти.

Виктор связался с «Жироной» посредством официального письма, в котором сообщил о своем желании: «Мое спортивное будущее вряд ли совместимо с нынешним проектом в клубе».

По информации авторитетного издания AS, Цыганков сделает все возможное для достижения взаимовыгодного соглашения. Он уважает действующий контракт и не будет форсировать свой трансфер.

В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча в составе каталонской команды, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.