Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Испания
11 июня 2026, 12:02 |
1776
2

Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца

Вингер сборной Украины попросил каталонский клуб рассмотреть все предложения о трансфере

11 июня 2026, 12:02 |
1776
2 Comments
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков принял окончательное решение о своем будущем – футболист решил покинуть испанскую «Жирону» и направил клубу официальное письмо.

Украинец, контракт которого истекает через год, не хочет играть во втором по силе дивизионе, поэтому попросил каталонцев рассмотреть предложения от других команд и позволить ему уйти.

Виктор связался с «Жироной» посредством официального письма, в котором сообщил о своем желании: «Мое спортивное будущее вряд ли совместимо с нынешним проектом в клубе».

По информации авторитетного издания AS, Цыганков сделает все возможное для достижения взаимовыгодного соглашения. Он уважает действующий контракт и не будет форсировать свой трансфер.

В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча в составе каталонской команды, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.

По теме:
Евгений Селезнев рассказал, перейдет ли Довбик в Трабзонспор
В Португалии прокомментировали продажу Трубина в АПЛ. Упомянули Шахтер
Буковина планирует попрощаться с украинцем, который играл в Премьер-лиге
Жирона Виктор Цыганков трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: AS
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бойко оценил трансфер Караваева в Шахтер, вспомнив Мораеса: «Он никто»
Футбол | 11 июня 2026, 08:09 3
Бойко оценил трансфер Караваева в Шахтер, вспомнив Мораеса: «Он никто»
Бойко оценил трансфер Караваева в Шахтер, вспомнив Мораеса: «Он никто»

Денис уважает решение Александра сменить клуб

«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
Бокс | 11 июня 2026, 09:22 0
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику

Сулейман сообщил, что для украинца будет санкционирован бой с Кабайелом

Англия – Коста-Рика – 3:0. Разгром перед ЧС-2026. Видео голов и обзор
Футбол | 11.06.2026, 10:47
Англия – Коста-Рика – 3:0. Разгром перед ЧС-2026. Видео голов и обзор
Англия – Коста-Рика – 3:0. Разгром перед ЧС-2026. Видео голов и обзор
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Футбол | 10.06.2026, 11:44
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Футбол | 11.06.2026, 05:32
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Продовжуємо слідкувати за трансферною сагою Віктора! 🙂
Ответить
0
Розглянути ВСІ можливі пропозиції.
Отже, побачимо Циганкова в одному з клубів:
Трабзонспор♥️💙, Олімпіакос🔴⚪, Хетафе🇪🇸, Еспаньйол🇪🇸, Аякс🇳🇱
Ответить
-1
Популярные новости
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
10.06.2026, 06:05
Бокс
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
10.06.2026, 02:35
Волейбол
Действующая чемпионка выбила Саккари в 1/16 финала на WTA 500 в Лондоне
Действующая чемпионка выбила Саккари в 1/16 финала на WTA 500 в Лондоне
09.06.2026, 20:23 1
Теннис
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
10.06.2026, 07:04 7
Футбол
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
10.06.2026, 10:58 41
Футбол
Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную
Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную
09.06.2026, 14:11 8
Теннис
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем