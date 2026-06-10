Цыганков может покинуть Жирону. Идут переговоры c известным клубом
Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган подтвердил, что украинец нужен главному тренеру Текке
Президент турецкого «Трабзонспора» Эртугрул Доган прокомментировал ход переговоров о трансфере вингера испанской «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова.
Изначально футболист не собирался покидать каталонский клуб, но теперь может изменить мнение и присоединиться к своим соотечественникам – Руслану Малиновскому и Арсению Батагову.
«Цыганков – украинский правый вингер. Да, он нравится нашему тренеру Фатиху Текке, который неоднократно наблюдал за его игрой. Он из «Жироны» и играет за Украину.
Это правда, что мы сейчас ведем переговоры о трансфере Цыганкова. Не будем вдаваться в детали. У самого игрока поначалу было желание продолжить карьеру в Испании. Но у нас есть Малиновский, есть Батагов.
Мы ни на кого не давим, ни на одного игрока. Это принцип, который мы придерживаемся в период моего президентства», – сообщил Доган.
В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча в составе каталонской команды, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Контракт украинца истекает в июне 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 15 млн евро.
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