Цыганков может покинуть Жирону. Идут переговоры c известным клубом

Президент турецкого «Трабзонспора» Эртугрул Доган прокомментировал ход переговоров о трансфере вингера испанской «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова.

Изначально футболист не собирался покидать каталонский клуб, но теперь может изменить мнение и присоединиться к своим соотечественникам – Руслану Малиновскому и Арсению Батагову.

«Цыганков – украинский правый вингер. Да, он нравится нашему тренеру Фатиху Текке, который неоднократно наблюдал за его игрой. Он из «Жироны» и играет за Украину.

Это правда, что мы сейчас ведем переговоры о трансфере Цыганкова. Не будем вдаваться в детали. У самого игрока поначалу было желание продолжить карьеру в Испании. Но у нас есть Малиновский, есть Батагов.

Мы ни на кого не давим, ни на одного игрока. Это принцип, который мы придерживаемся в период моего президентства», – сообщил Доган.

В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча в составе каталонской команды, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Контракт украинца истекает в июне 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 15 млн евро.