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Испания
10 июня 2026, 16:07 | Обновлено 10 июня 2026, 16:08
662
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Цыганков может покинуть Жирону. Идут переговоры c известным клубом

Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган подтвердил, что украинец нужен главному тренеру Текке

10 июня 2026, 16:07 | Обновлено 10 июня 2026, 16:08
662
2 Comments
Цыганков может покинуть Жирону. Идут переговоры c известным клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Президент турецкого «Трабзонспора» Эртугрул Доган прокомментировал ход переговоров о трансфере вингера испанской «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова.

Изначально футболист не собирался покидать каталонский клуб, но теперь может изменить мнение и присоединиться к своим соотечественникам – Руслану Малиновскому и Арсению Батагову.

«Цыганков – украинский правый вингер. Да, он нравится нашему тренеру Фатиху Текке, который неоднократно наблюдал за его игрой. Он из «Жироны» и играет за Украину.

Это правда, что мы сейчас ведем переговоры о трансфере Цыганкова. Не будем вдаваться в детали. У самого игрока поначалу было желание продолжить карьеру в Испании. Но у нас есть Малиновский, есть Батагов.

Мы ни на кого не давим, ни на одного игрока. Это принцип, который мы придерживаемся в период моего президентства», – сообщил Доган.

В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча в составе каталонской команды, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Контракт украинца истекает в июне 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 15 млн евро.

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Жирона Виктор Цыганков чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Эртугрул Доган трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
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Комментарии 2
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Нехай побудують для нього готель в Белеке в стилі зоряних війн, він тоді погодиться)))
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+1
Тобто це пусті чутки, як думали деякі. Сам Президент Трабзонспора♥️💙 підтвердив налаштованість на трансфер Циганкова!💪🇺🇦 🙂
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-1
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