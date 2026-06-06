Цыганков проведет переговоры с известным клубом после матча сборной Украины

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков проведет переговоры о своем будущем в понедельник, 8 июня. Об этом сообщил Gunebakis.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор», который связался с игроком и каталонским клубом, чтобы обсудить детали будущего соглашения.

Накануне стало известно, что Цыганков остался впечатлен предложением «бордово-синих», но попросил у турецкого клуба отсрочку на несколько дней, чтобы сконцентрироваться на матче сборной Украины с Данией.

В понедельник вингер встретится с представителями «Трабзонспора», чтобы определится со своим будущем. Турецкая сторона сообщила, что переговоры с украинцем проходят крайне позитивно, но все ждут окончательного решения от Цыганкова.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.