Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков проведет переговоры с известным клубом после матча сборной Украины
Испания
06 июня 2026, 09:27 |
932
0

Цыганков проведет переговоры с известным клубом после матча сборной Украины

Вингер попросил представителей турецкого «Трабзонспора» подождать до понедельника, 8 июня

06 июня 2026, 09:27 |
932
0
Цыганков проведет переговоры с известным клубом после матча сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков проведет переговоры о своем будущем в понедельник, 8 июня. Об этом сообщил Gunebakis.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор», который связался с игроком и каталонским клубом, чтобы обсудить детали будущего соглашения.

Накануне стало известно, что Цыганков остался впечатлен предложением «бордово-синих», но попросил у турецкого клуба отсрочку на несколько дней, чтобы сконцентрироваться на матче сборной Украины с Данией.

В понедельник вингер встретится с представителями «Трабзонспора», чтобы определится со своим будущем. Турецкая сторона сообщила, что переговоры с украинцем проходят крайне позитивно, но все ждут окончательного решения от Цыганкова.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

По теме:
Шахтер нацелился на бразильца, который нужен клубам из Англии и Италии
Пресс-конференция Андреа Мальдеры в Оденсе. Смотреть онлайн LIVE
ФОТО. Шевченко исполнил мечту мальчика, пережившего теракт в Киеве
Жирона Виктор Цыганков чемпионат Турции по футболу Трабзонспор трансферы трансферы Ла Лиги сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Дания - Украина
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Теннис | 05 июня 2026, 08:55 9
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой

Марта не пожала руку сопернице

УАФ наказала финалистов Кубка Украины по футболу. Отстранили тренера
Футбол | 06 июня 2026, 05:32 1
УАФ наказала финалистов Кубка Украины по футболу. Отстранили тренера
УАФ наказала финалистов Кубка Украины по футболу. Отстранили тренера

Наказание получили «Динамо» и «Чернигов»

Знаменитый клуб решил подписать Довбика, которого выгоняет Рома
Футбол | 06.06.2026, 08:25
Знаменитый клуб решил подписать Довбика, которого выгоняет Рома
Знаменитый клуб решил подписать Довбика, которого выгоняет Рома
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Бокс | 06.06.2026, 05:13
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026
Теннис | 05.06.2026, 12:11
Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026
Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 1
Футбол
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
05.06.2026, 09:16 32
Футбол
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
05.06.2026, 07:51
Теннис
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
05.06.2026, 06:12 3
Теннис
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
06.06.2026, 04:26 5
Бокс
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
04.06.2026, 09:11 17
Футбол
Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста
Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста
04.06.2026, 09:33 14
Футбол
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
04.06.2026, 14:30 48
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем