Президент иностранного клуба подтвердил интерес к Виктору Цыганкову

Президент турецкого «Трабзонспора» Эртугрул Доган подтвердил, что его клуб действительно заинтересован в услугах вингера сборной Украины Виктора Цыганкова:

Представитель Суперлиги и учасник Лиги Европы ведет переговоры с испанской «Жироной» о трансфере 28-летнего футболиста, который может покинуть каталонский клуб из-за вылета в низший дивизион:

«Виктор Цыганков – один из игроков в нашем трансферном списке. Кроме того, мы получили предложения о трансферах семи наших игроков, но мы не намерены продавать всех!

Уйдет один или двое! Мы увидели наши пробелы, которые были еще в прошлом году. Будем искать альтернативы, чтобы увеличить состав. Мы сыграем 50-60 матчей», – признался Доган.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.