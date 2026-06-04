Президент иностранного клуба подтвердил интерес к Виктору Цыганкову
Эртугрул Доган сообщил, что «Трабзонспор» действительно рассматривает трансфер украинца
Президент турецкого «Трабзонспора» Эртугрул Доган подтвердил, что его клуб действительно заинтересован в услугах вингера сборной Украины Виктора Цыганкова:
Представитель Суперлиги и учасник Лиги Европы ведет переговоры с испанской «Жироной» о трансфере 28-летнего футболиста, который может покинуть каталонский клуб из-за вылета в низший дивизион:
«Виктор Цыганков – один из игроков в нашем трансферном списке. Кроме того, мы получили предложения о трансферах семи наших игроков, но мы не намерены продавать всех!
Уйдет один или двое! Мы увидели наши пробелы, которые были еще в прошлом году. Будем искать альтернативы, чтобы увеличить состав. Мы сыграем 50-60 матчей», – признался Доган.
В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.
Ertuğrul Doğan: "Viktor Tsygankov listede olan oyuncularımızdan. Isak Vural gündemde yok!— Sporx (@sporx) June 4, 2026
7 oyuncumuza teklif var ama herkesi satma düşüncemiz yok! 1-2 oyuncu gider. Eksiklerimizi gördük ve geçen sene sıkıntı yaşadık. Sayıyı arttıracak yerli alternatifler olabilir. 50-60 maça… https://t.co/e7uYVQg6EU pic.twitter.com/oCEiTHNnew
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