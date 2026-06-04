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Испания
04 июня 2026, 13:13 |
817
0

Президент иностранного клуба подтвердил интерес к Виктору Цыганкову

Эртугрул Доган сообщил, что «Трабзонспор» действительно рассматривает трансфер украинца

04 июня 2026, 13:13 |
817
0
Президент иностранного клуба подтвердил интерес к Виктору Цыганкову
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Президент турецкого «Трабзонспора» Эртугрул Доган подтвердил, что его клуб действительно заинтересован в услугах вингера сборной Украины Виктора Цыганкова:

Представитель Суперлиги и учасник Лиги Европы ведет переговоры с испанской «Жироной» о трансфере 28-летнего футболиста, который может покинуть каталонский клуб из-за вылета в низший дивизион:

«Виктор Цыганков – один из игроков в нашем трансферном списке. Кроме того, мы получили предложения о трансферах семи наших игроков, но мы не намерены продавать всех!

Уйдет один или двое! Мы увидели наши пробелы, которые были еще в прошлом году. Будем искать альтернативы, чтобы увеличить состав. Мы сыграем 50-60 матчей», – признался Доган.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Жирона Виктор Цыганков чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Эртугрул Доган трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
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