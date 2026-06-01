Цыганков покинет Жирону. Трансфер украинца оформит учасник Лиги Европы
Турецкий «Трабзонспор» активизировал усилия для приобретения вингера сборной Украины
Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков покинет каталонский клуб, который по итогам сезона вылетел из Ла Лиги в низший дивизион.
За 28-летним футболистом в течении нескольких недель следит турецкий «Трабзонспор» – представитель Суперлиги занял третье место в турнирной таблице и завоевал путевку в Лигу Европы.
Журналист Сафа Кан Конуксевер сообщил, что «бордово-синие» активизировали свои усилия, сделали предложение украинцу и начали работу над оформлением полноценного трансфера.
В составе «Трабзонспора» выступают два игрока сборной Украины – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков, а летом к клубу присоединится полузащитник Руслан Малиновский.
В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.
🎙️| @SafacanK: "Trabzonspor yönetimi, Tsygankov transferini sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor." pic.twitter.com/moJ5cnOOL1— Puskas Sports (@PuskaSports) May 31, 2026
◾️Viktor Tsygankov— Tivibu Spor (@tivibuspor) May 26, 2026
◾️Zuriko Davitashvili
◾️Bénie Traoré
◾️Joseph Opoku
◾️Ahmetcan Kaplan
◾️Yerli kanat alternatifleri
Trabzonspor'un hedeflediği isimlerdeki son durumu @SafacanK aktardı. pic.twitter.com/yUa5OSl8N7
