  4. Цыганков покинет Жирону. Трансфер украинца оформит учасник Лиги Европы
01 июня 2026, 07:47
Цыганков покинет Жирону. Трансфер украинца оформит учасник Лиги Европы

Турецкий «Трабзонспор» активизировал усилия для приобретения вингера сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков покинет каталонский клуб, который по итогам сезона вылетел из Ла Лиги в низший дивизион.

За 28-летним футболистом в течении нескольких недель следит турецкий «Трабзонспор» – представитель Суперлиги занял третье место в турнирной таблице и завоевал путевку в Лигу Европы.

Журналист Сафа Кан Конуксевер сообщил, что «бордово-синие» активизировали свои усилия, сделали предложение украинцу и начали работу над оформлением полноценного трансфера.

В составе «Трабзонспора» выступают два игрока сборной Украины – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков, а летом к клубу присоединится полузащитник Руслан Малиновский.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

Жирона Виктор Цыганков чемпионат Турции по футболу Трабзонспор трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
