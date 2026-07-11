Уникальный игрок. Мерино за 9 минут забил два победных гола на ЧМ
Суперигра Мерино
В двух последних матчах плей-офф ЧМ-2026 сборная Испании обыграла Португалию 1:0 и Бельгию 2:1, а оба раза победные голы забивал хавбек Арсенала Микель Мерино.
Оба раза игрок выходил на замену и всего отыграл 9 минут, но успел нанести два удара и оформить два важнейших гола.
Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет против Франции.
Mikel Merino across his last two World Cup games:— Squawka (@Squawka) July 10, 2026
9 minutes played
4 duels won
2 touches in opp. box
2 shots
2 shots on target
2 goals
He's now come off the bench to score the winner in the last 16 and the quarter-final. 🦸 https://t.co/EQQiI5wBJB pic.twitter.com/pZQsYbrhVF
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