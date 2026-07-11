Уникальный игрок. Мерино за 9 минут забил два победных гола на ЧМ

В двух последних матчах плей-офф ЧМ-2026 сборная Испании обыграла Португалию 1:0 и Бельгию 2:1, а оба раза победные голы забивал хавбек Арсенала Микель Мерино.

Оба раза игрок выходил на замену и всего отыграл 9 минут, но успел нанести два удара и оформить два важнейших гола.

Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет против Франции.