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  4. Уникальный игрок. Мерино за 9 минут забил два победных гола на ЧМ
Чемпионат мира
11 июля 2026, 13:01 | Обновлено 11 июля 2026, 13:23
441
0

Уникальный игрок. Мерино за 9 минут забил два победных гола на ЧМ

Суперигра Мерино

11 июля 2026, 13:01 | Обновлено 11 июля 2026, 13:23
441
0
Уникальный игрок. Мерино за 9 минут забил два победных гола на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино
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В двух последних матчах плей-офф ЧМ-2026 сборная Испании обыграла Португалию 1:0 и Бельгию 2:1, а оба раза победные голы забивал хавбек Арсенала Микель Мерино.

Оба раза игрок выходил на замену и всего отыграл 9 минут, но успел нанести два удара и оформить два важнейших гола.

Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет против Франции.

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Микель Мерино сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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