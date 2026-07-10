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  4. Соболева вышла в SF W100 в Германии, выбив первую сеяную и экс-69-ю ракетку
ITF
10 июля 2026, 19:01 | Обновлено 10 июля 2026, 19:44
479
4

Соболева вышла в SF W100 в Германии, выбив первую сеяную и экс-69-ю ракетку

Анастасия справилась с Лючией Бронцетти и Далилой Якупович на турнире в Ашаффенбурге

10 июля 2026, 19:01 | Обновлено 10 июля 2026, 19:44
479
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Соболева вышла в SF W100 в Германии, выбив первую сеяную и экс-69-ю ракетку
Instagram. Анастасия Соболева
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) сыграет в полуфинале грунтового турнира WTT W100 в Ашаффенбурге, Германия.

9 и 10 июля украинка одержала по одной победе, переиграв первую сеяную Лючию Бронцетти (Италия, WTA 125) и бывшую 69-ю ракетку мира Далилу Якупович (Словения, WTA 258).

Оба матча Соболева выиграла в двух сетах. Анастасия продлила винстрик до 13 поединков – в конце июня и в начале июля она стала чемпионкой соревнований WTT W50 в Гданьске и Штутгарте, а на старте 100-тысячника в Ашаффенбурге разобралась с Евой Беннеманн.

Соболева впервые в карьере сыграет в полуфинале W100. Ее следующей соперницей будет шестая сеяная Юлия Авдеева (WTA 191), от которой она ранее потерпела два поражения.

Результаты Соболевой на W100 WTT в Ашаффенбурге:

  • R1: Анастасия Соболева – Ева Беннеманн – 6:2, 6:3
  • R2: Анастасия Соболева – Лючия Бронцетти [1] – 6:4, 7:5
  • QF: Анастасия Соболева – Далила Якупович – 6:4, 6:4
  • SF: Анастасия Соболева – Юлия Авдеева [6]
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Нарешті Настю прорвало,потенціал в неї є!Хай щастить!
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До US Open потрібно захистити 30 очок, без яких є ризик не потрапити в квал. Треба тут виходити в фінал, або ще десь набирати очки.
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