Соболева вышла в SF W100 в Германии, выбив первую сеяную и экс-69-ю ракетку

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) сыграет в полуфинале грунтового турнира WTT W100 в Ашаффенбурге, Германия.

9 и 10 июля украинка одержала по одной победе, переиграв первую сеяную Лючию Бронцетти (Италия, WTA 125) и бывшую 69-ю ракетку мира Далилу Якупович (Словения, WTA 258).

Оба матча Соболева выиграла в двух сетах. Анастасия продлила винстрик до 13 поединков – в конце июня и в начале июля она стала чемпионкой соревнований WTT W50 в Гданьске и Штутгарте, а на старте 100-тысячника в Ашаффенбурге разобралась с Евой Беннеманн.

Соболева впервые в карьере сыграет в полуфинале W100. Ее следующей соперницей будет шестая сеяная Юлия Авдеева (WTA 191), от которой она ранее потерпела два поражения.

Результаты Соболевой на W100 WTT в Ашаффенбурге: