Соболева вышла в SF W100 в Германии, выбив первую сеяную и экс-69-ю ракетку
Анастасия справилась с Лючией Бронцетти и Далилой Якупович на турнире в Ашаффенбурге
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) сыграет в полуфинале грунтового турнира WTT W100 в Ашаффенбурге, Германия.
9 и 10 июля украинка одержала по одной победе, переиграв первую сеяную Лючию Бронцетти (Италия, WTA 125) и бывшую 69-ю ракетку мира Далилу Якупович (Словения, WTA 258).
Оба матча Соболева выиграла в двух сетах. Анастасия продлила винстрик до 13 поединков – в конце июня и в начале июля она стала чемпионкой соревнований WTT W50 в Гданьске и Штутгарте, а на старте 100-тысячника в Ашаффенбурге разобралась с Евой Беннеманн.
Соболева впервые в карьере сыграет в полуфинале W100. Ее следующей соперницей будет шестая сеяная Юлия Авдеева (WTA 191), от которой она ранее потерпела два поражения.
Результаты Соболевой на W100 WTT в Ашаффенбурге:
- R1: Анастасия Соболева – Ева Беннеманн – 6:2, 6:3
- R2: Анастасия Соболева – Лючия Бронцетти [1] – 6:4, 7:5
- QF: Анастасия Соболева – Далила Якупович – 6:4, 6:4
- SF: Анастасия Соболева – Юлия Авдеева [6]
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