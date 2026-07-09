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  4. Соболева выиграла 11-й матч подряд, удачно стартовав на W100 в Ашаффенбурге
ITF
09 июля 2026, 08:37 |
175
0

Соболева выиграла 11-й матч подряд, удачно стартовав на W100 в Ашаффенбурге

Украинка переиграла Еву Беннеманн в 1/16 финала грунтового турнира WTT в Германии

09 июля 2026, 08:37 |
175
0
Соболева выиграла 11-й матч подряд, удачно стартовав на W100 в Ашаффенбурге
Instagram. Анастасия Соболева
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева успешно стартовала на грунтовом турнире WTT W100 в Ашаффенбурге, Германия.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Еву Беннеманн (Германия, WTA 322) за 1 час и 46 минут.

WTT W100 Ашаффенбург. Грунт, 1/16 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Ева Беннеманн (Германия) – 6:2, 6:3

Это было второе очное противостояние соперниц. В марте этого года Анастасия одолела Еву на соревнованиях W35 в Сан-Грегорио.

Следующей соперницей Соболевой будет первая сеяная 100-тысячника Лючия Бронцетти, которую она переиграла в 2024 году на турнире WTA 125 в Бари.

Победная серия Соболевой составляет уже 11 матчей. Анастасия выиграла два крупнейших для себя турнира подряд – W50 в Гданьске и Штутгарте.

Инфографика

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Анастасия Соболева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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