Соболева выиграла 11-й матч подряд, удачно стартовав на W100 в Ашаффенбурге

Украинская теннисистка Анастасия Соболева успешно стартовала на грунтовом турнире WTT W100 в Ашаффенбурге, Германия.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Еву Беннеманн (Германия, WTA 322) за 1 час и 46 минут.

WTT W100 Ашаффенбург. Грунт, 1/16 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Ева Беннеманн (Германия) – 6:2, 6:3

Это было второе очное противостояние соперниц. В марте этого года Анастасия одолела Еву на соревнованиях W35 в Сан-Грегорио.

Следующей соперницей Соболевой будет первая сеяная 100-тысячника Лючия Бронцетти, которую она переиграла в 2024 году на турнире WTA 125 в Бари.

Победная серия Соболевой составляет уже 11 матчей. Анастасия выиграла два крупнейших для себя турнира подряд – W50 в Гданьске и Штутгарте.

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