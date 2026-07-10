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  4. Мбаппе высказался о травме, полученной в матче против Марокко на ЧМ-2026
Чемпионат мира
10 июля 2026, 07:53 | Обновлено 10 июля 2026, 08:00
1688
0

Мбаппе высказался о травме, полученной в матче против Марокко на ЧМ-2026

Килиан повредил лодыжку

10 июля 2026, 07:53 | Обновлено 10 июля 2026, 08:00
1688
0
Мбаппе высказался о травме, полученной в матче против Марокко на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Лидер национальной сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о травме, полученной в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против национальной сборной Марокко (2:0).

«У меня незначительное повреждение лодыжки, но со мной все в порядке. Матета был в лучшей позиции, чтобы отыграть оставшиеся минуты матча и был лучше готов физически в тот момент. Это все, что произошло», – сказал Мбаппе.

Главный тренер французов Дидье Дешам заменил Килиана на 77-й минуте, вместо Мбаппе на поле вышел Жан-Филипп Матета.

Сборная Франции уверенно шагает по Мундиалю. В полуфинале ЧМ-2026 подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем матча 1/4 финала между сборными Испании и Бельгии.

Сам Килиан тоже сверкает на нынешнем Мундиале. В активе Мбаппе 8 забитых голов. Француз разделяет с Месси первую позицию в таблице бомбардиров ЧМ-2026.

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Олег Вахоцкий Источник: ФИФА
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