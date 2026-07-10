ФОТО. Дешам вынужденно заменил Мбаппе в четвертьфинале ЧМ против Марокко
Килиан попросил замену на 77-й минуте, наставник Франции выпустил Жана-Филиппа Матета
Звездный французский форвард Килиан Мбаппе, видимо, получил повреждение в матче 1/4 финала на чемпионате мира 2026 против Марокко.
На 77-й минуте поединка Мбаппе попросил замену у наставника команды Франции Дидье Дешама. Коуч вместо Килиана выпустил Жана-Филиппа Матета.
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Скорее всего, сказалась жесткая игра Исса Диопа, который несколько раз нарушал правила против Мбаппе. Пока что неизвестно, что именно случилось с Килианом, но на скамейке запасных французу приложили лед к голеностопу.
Мбаппе оформил гол + ассист в игре с Марокко, а также не реализовал пенальти в первом тайме. Дешам заменил Килиана при счете 2:0 в пользу французов.
ФОТО. Дешам вынужденно заменил Мбаппе в четвертьфинале ЧМ против Марокко
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