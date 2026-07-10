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Чемпионат мира
10 июля 2026, 00:46 | Обновлено 10 июля 2026, 01:15
693
0

ФОТО. Дешам вынужденно заменил Мбаппе в четвертьфинале ЧМ против Марокко

Килиан попросил замену на 77-й минуте, наставник Франции выпустил Жана-Филиппа Матета

10 июля 2026, 00:46 | Обновлено 10 июля 2026, 01:15
693
0
ФОТО. Дешам вынужденно заменил Мбаппе в четвертьфинале ЧМ против Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine
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Звездный французский форвард Килиан Мбаппе, видимо, получил повреждение в матче 1/4 финала на чемпионате мира 2026 против Марокко.

На 77-й минуте поединка Мбаппе попросил замену у наставника команды Франции Дидье Дешама. Коуч вместо Килиана выпустил Жана-Филиппа Матета.

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Скорее всего, сказалась жесткая игра Исса Диопа, который несколько раз нарушал правила против Мбаппе. Пока что неизвестно, что именно случилось с Килианом, но на скамейке запасных французу приложили лед к голеностопу.

Мбаппе оформил гол + ассист в игре с Марокко, а также не реализовал пенальти в первом тайме. Дешам заменил Килиана при счете 2:0 в пользу французов.

ФОТО. Дешам вынужденно заменил Мбаппе в четвертьфинале ЧМ против Марокко

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Жан-Филипп Матета Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу сборная Марокко по футболу ЧМ-2026 по футболу травма Дидье Дешам Франция - Марокко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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