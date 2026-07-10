ФОТО. Диктатор чемпионата мира. Назван лучший игрок матча Франция – Марокко
Килиан Мбаппе отметился голом и ассистом в матче против Марокко (2:0)
Национальная сборная Франции убедительно обыграла национальную сборную Марокко (2:0) в матче 1/4 финала ЧМ-2026, пробившись в полуфинал Мундиаля.
Лучшим игроком матча Франция – Марокко (2:0) признан Килиан Мбаппе, отличившийся забитым мячом и отдавший результативную передачу на Усмана Дембеле.
Сборная Франции уверенно шагает по Мундиалю. В полуфинале ЧМ-2026 подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем матча 1/4 финала между сборными Испании и Бельгии.
Сам Килиан тоже сверкает на нынешнем Мундиале. В активе Мбаппе 8 забитых голов. Француз разделяет с Месси первую позицию в таблице бомбардиров ЧМ-2026.
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