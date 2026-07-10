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  4. ФОТО. Диктатор чемпионата мира. Назван лучший игрок матча Франция – Марокко
Чемпионат мира
10 июля 2026, 07:37 |
860
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ФОТО. Диктатор чемпионата мира. Назван лучший игрок матча Франция – Марокко

Килиан Мбаппе отметился голом и ассистом в матче против Марокко (2:0)

10 июля 2026, 07:37 |
860
0
ФОТО. Диктатор чемпионата мира. Назван лучший игрок матча Франция – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Национальная сборная Франции убедительно обыграла национальную сборную Марокко (2:0) в матче 1/4 финала ЧМ-2026, пробившись в полуфинал Мундиаля.

Лучшим игроком матча Франция – Марокко (2:0) признан Килиан Мбаппе, отличившийся забитым мячом и отдавший результативную передачу на Усмана Дембеле.

Сборная Франции уверенно шагает по Мундиалю. В полуфинале ЧМ-2026 подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем матча 1/4 финала между сборными Испании и Бельгии.

Сам Килиан тоже сверкает на нынешнем Мундиале. В активе Мбаппе 8 забитых голов. Француз разделяет с Месси первую позицию в таблице бомбардиров ЧМ-2026.

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Олег Вахоцкий Источник: ФИФА
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