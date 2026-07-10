2 по 100. Мбаппе и Дембеле отметились юбилейными результативными действиями

В четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко нападающие сборной Франции Килиан Мбаппе и Усман Дембеле отличились знаковыми результативными действиями.

Мбаппе, забивший гол и отдавший ассист, стал первым игроком в истории французской сборной со 100 результативными действиями (64 гола, 36 ассистов).

Дембеле забил 100-й гол сборной Франции в плей-оф чемпионатов мира и Европы (71 – ЧМ, 29 – ЧЕ).

Также отметим, что Франция стала первой сборной после Бразилии в 2002 году, в составе которой два игрока отличились 5+ голами

100 - Kylian Mbappé devient le premier joueur à être impliqué dans 100 buts en équipe de France🇫🇷 (64 buts, 36 assists). Légendaire.💯 pic.twitter.com/5RCjIRB7UN

5 - France in 2026 are the first team to have two players score 5+ goals in a single World Cup since Brazil in 2002.



🇧🇷 Ronaldo (8) & Rivaldo (5)

🇫🇷 Kylian Mbappé (8) & Ousmane Dembélé (5)



Duos. pic.twitter.com/GUfsVvnI8H