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Чемпионат мира
10 июля 2026, 01:25 | Обновлено 10 июля 2026, 01:26
134
0

2 по 100. Мбаппе и Дембеле отметились юбилейными результативными действиями

Нападающие продолжают переписывать рекорды сборной Франции

10 июля 2026, 01:25 | Обновлено 10 июля 2026, 01:26
134
0
2 по 100. Мбаппе и Дембеле отметились юбилейными результативными действиями
Getty Images/Global Images Ukraine
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В четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко нападающие сборной Франции Килиан Мбаппе и Усман Дембеле отличились знаковыми результативными действиями.

Мбаппе, забивший гол и отдавший ассист, стал первым игроком в истории французской сборной со 100 результативными действиями (64 гола, 36 ассистов).

Дембеле забил 100-й гол сборной Франции в плей-оф чемпионатов мира и Европы (71 – ЧМ, 29 – ЧЕ).

Также отметим, что Франция стала первой сборной после Бразилии в 2002 году, в составе которой два игрока отличились 5+ голами

  • Бразилия на ЧМ-2002: Роналдо (8), Ривалдо (5)
  • Франция на ЧМ-2026: Килиан Мбаппе (8), Усман Дембеле (5).
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Мбаппе установил очередной рекорд чемпионатов мира
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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