2 по 100. Мбаппе и Дембеле отметились юбилейными результативными действиями
Нападающие продолжают переписывать рекорды сборной Франции
В четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко нападающие сборной Франции Килиан Мбаппе и Усман Дембеле отличились знаковыми результативными действиями.
Мбаппе, забивший гол и отдавший ассист, стал первым игроком в истории французской сборной со 100 результативными действиями (64 гола, 36 ассистов).
Дембеле забил 100-й гол сборной Франции в плей-оф чемпионатов мира и Европы (71 – ЧМ, 29 – ЧЕ).
Также отметим, что Франция стала первой сборной после Бразилии в 2002 году, в составе которой два игрока отличились 5+ голами
- Бразилия на ЧМ-2002: Роналдо (8), Ривалдо (5)
- Франция на ЧМ-2026: Килиан Мбаппе (8), Усман Дембеле (5).
100 - Kylian Mbappé devient le premier joueur à être impliqué dans 100 buts en équipe de France🇫🇷 (64 buts, 36 assists).— OptaJean (@OptaJean) July 9, 2026
Légendaire.💯 pic.twitter.com/5RCjIRB7UN
🇫🇷 Ousmane Dembélé a inscrit le 100e but de l'histoire de la France en phase à élimination directe en tournoi majeur (29 à l'EURO, 71 à la Coupe du Monde). #FRAMAR— Stats Foot (@Statsdufoot) July 9, 2026
5 - France in 2026 are the first team to have two players score 5+ goals in a single World Cup since Brazil in 2002.— OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026
🇧🇷 Ronaldo (8) & Rivaldo (5)
🇫🇷 Kylian Mbappé (8) & Ousmane Dembélé (5)
Duos. pic.twitter.com/GUfsVvnI8H
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