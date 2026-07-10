Мбаппе установил очередной рекорд чемпионатов мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил очередное достижение на чемпионатах мира.

Француз стал первым игроком в истории мировых первенств, который в двух разных розыгрышах турнира отметился 10+ результативными действиями.

В активе Мбаппе по 10 голевых действий на ЧМ-2022 и ЧМ-2026.

Количество результативных действий Килиана Мбаппе на двух последних чемпионатах мира