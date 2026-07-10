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Чемпионат мира
10 июля 2026, 01:08 | Обновлено 10 июля 2026, 01:14
682
0

Мбаппе установил очередной рекорд чемпионатов мира

Француз на двух разных розыгрышах турнира отметился 10+ результативными действиями

10 июля 2026, 01:08 | Обновлено 10 июля 2026, 01:14
682
0
Мбаппе установил очередной рекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил очередное достижение на чемпионатах мира.

Француз стал первым игроком в истории мировых первенств, который в двух разных розыгрышах турнира отметился 10+ результативными действиями.

В активе Мбаппе по 10 голевых действий на ЧМ-2022 и ЧМ-2026.

Количество результативных действий Килиана Мбаппе на двух последних чемпионатах мира

  • 2022 – 10 (8+2)
  • 2026 – 10 (8+3)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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