Чемпионат мира10 июля 2026, 01:08 | Обновлено 10 июля 2026, 01:14
682
0
Мбаппе установил очередной рекорд чемпионатов мира
Француз на двух разных розыгрышах турнира отметился 10+ результативными действиями
10 июля 2026, 01:08 | Обновлено 10 июля 2026, 01:14
682
0
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил очередное достижение на чемпионатах мира.
Француз стал первым игроком в истории мировых первенств, который в двух разных розыгрышах турнира отметился 10+ результативными действиями.
В активе Мбаппе по 10 голевых действий на ЧМ-2022 и ЧМ-2026.
Количество результативных действий Килиана Мбаппе на двух последних чемпионатах мира
- 2022 – 10 (8+2)
- 2026 – 10 (8+3)
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