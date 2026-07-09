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Лига Европы
09 июля 2026, 12:40 | Обновлено 09 июля 2026, 13:57
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Первый еврокубковый старт Костюка. С чем Динамо подходит к началу сезона

Выясняем, что «бело-синие» имеют перед стартом новой кампании в еврокубках

09 июля 2026, 12:40 | Обновлено 09 июля 2026, 13:57
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Первый еврокубковый старт Костюка. С чем Динамо подходит к началу сезона
ФК Динамо
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Пока внимание большинства болельщиков приковано к событиям, происходящим на чемпионате мира-2026, уже сегодня, 9 июля, официальный старт сезона для себя возьмут футболисты «Динамо». Подопечные Игоря Костюка стартуют с первого раунда квалификации Лиги Европы, где их соперником станет румынская «Университатя» из Клуж-Напоки.

В минувшем сезоне «студенты» финишировали вторыми в чемпионате Румынии, а также оказались финалистом Кубка страны, что и позволило им получить возможность выйти в еврокубки, однако в рамках данного материала мы предлагаем сосредоточиться на том, с чем подходит к противостоянию с румынами именно «Динамо».

Первый еврокубковый старт Костюка

«Динамо» уже проводило еврокубковые матчи под руководством 50-летнего Игоря Костюка. Специалист получил назначение на должность коуча «бело-синих» в конце ноября минувшего года, и де-факто «бело-синие» завершили свои бесславные выступления в основном раунде Лиги конференций-2025/26 именно под руководством Костюка, проведя два матча – против «Фиорентины» и «Ноа». Итальянцам украинский гранд проиграл на выезде со счетом 1:2, а вот у армян в номинально домашней встрече выиграл – 2:0.

Однако именно сейчас Игорь Костюк впервые возьмет полноценный еврокубковый старт в своей профессиональной карьере наставника на уровне взрослых команд. До этого у специалиста был только опыт участия и старта в континентальных турнирах с молодежной командой киевского клуба. Но это все же другой уровень, как в плане ответственности, так и в аспекте подготовки.

ФК Динамо. Игорь Костюк

Любопытно будет посмотреть, как Костюк сумел подготовить «Динамо» к еврокубковому старту. По сути, именно ближайшие матчи покажут, насколько нынешний наставник «бело-синих» способен соответствовать занимаемой должности. Если киевляне спокойно пройдут «Университатю», которая всего лишь в четвертый раз в своей истории стартует в еврокубках (без учета откровенно «фанерного» турнира под названием Кубок Интертото), тогда Костюк подтвердит, что ему можно доверять команду и что «Динамо» на что-то может замахнуться в предстоящем сезоне. Если же «бело-синие» завершат выступления в Лиге Европы уже на этом сопернике, которого год назад из еврокубков выбил «Арарат-Армению», то боссам клуба будет нужно срочно начинать думать о целесообразности дальнейшего сотрудничества с Костюком, чтоб не повторилась история годичной давности с Александром Шовковским.

Кадровые изменения

Этим летом в «Динамо» произошли весьма существенные кадровые изменения. Потери были не массовыми, однако здесь стоит отмечать уход правого фулбека Александра Караваева и центрального полузащитника Александра Яцыка. Первый на правах свободного агента вернулся в «Шахтер», воспитанником которого является, а второй за пристойные 2,5 миллиона евро (данные портала Transfermarkt) был продан в «Харьков».

Помимо этого киевский клуб также сумел заработать деньги на продаже вингера Максима Брагару в «Полесье». Тот отыграл минувший сезон на правах аренды за «волков», после чего житомиряне согласовали с «Динамо» полноценный выкуп его контракта за 1,8 миллиона евро. Откровенно говоря, в плане исходящих трансферов «бело-синие» поработали неплохо – заработали хорошие деньги на футболистах, которых нельзя было называть основными для первой команды, а также попрощались с ветераном, горизонты будущего которого все равно ограничивались максимум ближайшими двумя сезонами.

А кто же пришел на усиление? Здесь выделяется, прежде всего, трансфер талантливого 18-летнего форварда-вундеркинда Пьера Мунгенге. Тот прибыл в киевский клуб на правах свободного агента, когда у него завершился контракт с «Пари Сен-Жермен». Причем в парижском клубе Мунгенге был на очень хорошем счету в юношеской команде, но не увидел перспектив пробиться в основу взрослого коллектива, и уехал в Киев. Трансфер весьма необычный для «Динамо» последних лет, но об этом мы разговаривали гораздо детальнее в рамках отдельного материала на Sport.ua:

Также «Динамо» на правах свободного агента оформило возвращение в команду 32-летнего польского правого фулбека Томаша Кендзеры. Тот был на контракте в киевском клубе с 2017 по 2024 годы, после чего был продан в ПАОК, а ныне предпочел вернуться из Греции в столицу Украины вновь. Кендзера получил в «Динамо» контракт на два года и, по крайней мере, на сейчас его трансфер выглядит как очевидное усиление киевской команды. Важно, что в последнее время в составе ПАОКа Кендзера действовал на позиции центрального защитника, и подобный опыт у него был еще в «Динамо». Поговаривают, что польского ветерана взяли, прежде всего, сюда – в центр обороны, чтобы он составил серьезную конкуренцию для Михавко, Попова и Биловара. Способность Кендзеры закрыть правый фланг будет тактическим плюсом для Игоря Костюка, но в целом на «бровке» киевляне, очевидно, будут делать ставку на Коробова, Гусева и Тымчика.

ФК Динамо. Томаш Кендзера

Также «Динамо» удалось вернуть в команду 26-летнего нидерландского хавбека Джастина Лонвейка, который был подписан еще при Луческу, но не сумел закрепиться в Киеве из-за боязни войны. Сейчас легионер якобы подтвердил готовность оставаться в Украине, несмотря на продолжающиеся бомбардировки ее со стороны российской армии, и это выглядит однозначным усилением для «Динамо». Да, Лонвейк не станет звездой для «бело-синих», но как минимум по уровню этот футболист точно превосходит проданного в «Харьков» Яцыка, и поэтому киевляне осуществили две выгодные сделки одновременно: на одной заработав, а другой (возвращением Лонвейка) – закрыв вопрос с уровнем конкуренции в середине поля.

По сути, если опираться на слухи, то Игорю Костюку в кадровом плане жаловаться не на что. Он получил усиление и в оборону (Кендзера), и в среднюю линию (Лонвейк), и в нападение (Мунгенге). Номинально состав «Динамо» сейчас более чем укомплектован, и способен решать минимальные задачи – выход в основную сетку Лиги Европы или Лиги конференций, а также борьба за «золото» в УПЛ.

Подготовка и спарринги

Летние сборы-2026 «Динамо» проводило в Австрии. С точки зрения погоды условия нельзя назвать идеальными, так как сперва футболисты «бело-синих» справлялись с жарой, а после были вынуждены считаться с «графиком» сильных ливней. Кроме того, значительную часть сборов первой команды пропустил ее возрастной лидер Андрей Ярмоленко. Он получил от тренерского штаба дополнительное время на отдых, и присоединился к «Динамо» только 1 июля, поэтому против «Университати» Ярмоленко на поле мы увидим разве что в экстренных ситуациях, а так ветерану нужно дать возможность планомерно подготовиться к новому сезону, без форсирования процесса, что в его возрасте уже чревато повреждениями и недовосстановлением.

На сборах «Динамо» успело провести пять спаррингов. И в целом игра, а также результаты киевлян несколько обнадеживают, хотя и проблем вскрылось достаточное количество. В первом товарищеском матче в Австрии «бело-синие» на характере сумели уйти от поражения в игре с пражской «Славией» (1:1), затем разбили словацкую «Жилину» (5:1), обыграли польскую низшелиговую команду «Вечиста» (4:2), но затем потерпели фиаско от румынского «Рапида» (1:3). Завершили подготовку к старту официального сезона «динамовцы» победой над австрийским клубом ЛАСК (2:0), дублем в котором отличился Пономаренко.

К слову, Матвей прибыл на сборы «Динамо» с традиционной для себя проблемой – лишним весом. Однако в ходу подготовки центрфорвард успел сбросить значительную часть «проблемных» килограммов, и в целом именно Пономаренко с пятью забитыми мячами в активе прогнозируемо стал лучшим снайпером киевлян на летних сборах в Австрии.

Чего ждать от дуэли с румынами

Давайте будем максимально объективными и честными – даже несмотря на все свои проблемы и кризис результатов в минувшем сезоне, из-за чего как минимум некоторые футболисты команды до сих пор могут испытывать неуверенность и психологические проблемы, именно «Динамо» является очевидным фаворитом матча против «Университати» Клуж-Напока.

ФК Динамо

Румынская команда, как уже отмечалось выше, является крайне неопытной в еврокубках. Кроме того, «Университатя» имеет еще и ряд кадровых проблем. Как сообщалось в тамошней прессе, против «Динамо» не сыграет ключевой голеадор «студентов» Йово Лукич, который после участия в ЧМ-2026 в составе сборной Боснии и Герцеговины получил дополнительное время на отдых. Ожидается, что его возвращение состоится только 16 июля – после ответного матча «Университати» и «Динамо».

Также интересная ситуация сложилась в «Университате» и с ключевым вратарем. Литовец Эдвинас Гертмонас довольно неожиданно отказался продлевать контракт и ушел свободным агентом в швейцарский «Серветт». На его место «студенты» едва ли не в экстренном порядке оформили 32-летнего киприота Михаила Неофитоса. Тот, к слову, является «старым знакомым» для «Динамо», ведь год назад защищал ворота «Пафоса» в квалификации Лиги чемпионов против украинской команды. И тогда «бело-синие» в двух матчах так и не смогли распечатать Неофитоса – 0:1, 0:2. Но сейчас вратарь едва-едва перешел в новую команду, не имеет полной сыгранности с защитниками и у «Динамо» есть надежда на более благоприятный для себя результат дуэли с командой Неофитоса, чем в минувшем году.

Именно лучшая сыгранность и еврокубковый опыт являются сильными сторонами «Динамо» в дуэли с «Университатей». Откровенно говоря, если вылетать от таких соперников, тогда зачем вообще эти еврокубки, хоть Лига Европы, хоть Лига конференций, правда же?..

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статьи эксклюзив Динамо Киев Динамо - Университатя Клуж Университатя Клуж Игорь Костюк Лига Европы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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головне псилогічно і тактично налаштуватись на гру і результат буде
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Великі  сумніви щодо перспектив Динамо в цьому сезоні в цілому та в цьому раунді конкретно.
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