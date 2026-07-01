На сборы Динамо прибыл легендарный игрок

Андрей Ярмоленко присоединился к киевскому «Динамо» на летних тренировочных сборах в Австрии.

36-летний вингер получил дополнительное время для отдыха после завершения сезона, а теперь вернулся в расположение команды. В ближайшее время футболист будет постепенно набирать форму и готовиться к участию в контрольных матчах.

В прошлом сезоне Ярмоленко оставался одним из лидеров «бело-синих», после чего продлил контракт с клубом еще на один год. В сезоне 2025/26 он провел 22 матча в УПЛ, забив девять голов.

После возвращения в «Динамо» летом 2023 года вингер сыграл 88 матчей, в которых забил 22 гола и отдал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко не будет участвовать в сборах команды и матчах еврокубков.