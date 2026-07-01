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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 18:47 | Обновлено 01 июля 2026, 19:00
826
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На сборы Динамо прибыл легендарный игрок

Ярмоленко прибыл в расположение столичного клуба

01 июля 2026, 18:47 | Обновлено 01 июля 2026, 19:00
826
3 Comments
На сборы Динамо прибыл легендарный игрок
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко
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Андрей Ярмоленко присоединился к киевскому «Динамо» на летних тренировочных сборах в Австрии.

36-летний вингер получил дополнительное время для отдыха после завершения сезона, а теперь вернулся в расположение команды. В ближайшее время футболист будет постепенно набирать форму и готовиться к участию в контрольных матчах.

В прошлом сезоне Ярмоленко оставался одним из лидеров «бело-синих», после чего продлил контракт с клубом еще на один год. В сезоне 2025/26 он провел 22 матча в УПЛ, забив девять голов.

После возвращения в «Динамо» летом 2023 года вингер сыграл 88 матчей, в которых забил 22 гола и отдал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко не будет участвовать в сборах команды и матчах еврокубков.

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Комментарии 3
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Ярмола,  це як Міля, справжня ЛЕГЕНДА!
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+1
шось Ярмоленко дуже став худий.
Ну нічого, зато Пономаренко набрав вагу.))
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0
действительно не ждали. Всего то единственный кто не готовился к старту сезона как все))
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0
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