На сборы Динамо прибыл легендарный игрок
Ярмоленко прибыл в расположение столичного клуба
Андрей Ярмоленко присоединился к киевскому «Динамо» на летних тренировочных сборах в Австрии.
36-летний вингер получил дополнительное время для отдыха после завершения сезона, а теперь вернулся в расположение команды. В ближайшее время футболист будет постепенно набирать форму и готовиться к участию в контрольных матчах.
В прошлом сезоне Ярмоленко оставался одним из лидеров «бело-синих», после чего продлил контракт с клубом еще на один год. В сезоне 2025/26 он провел 22 матча в УПЛ, забив девять голов.
После возвращения в «Динамо» летом 2023 года вингер сыграл 88 матчей, в которых забил 22 гола и отдал семь голевых передач.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко не будет участвовать в сборах команды и матчах еврокубков.
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