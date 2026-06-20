Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник

Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко не будет играть в еврокубках, где украинская команда начнет свой путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, опытный игрок планирует сконцентрироваться на выступлениях в чемпионате, поэтому продолжает подготовку по индивидуальной программе:

«Ярмоленко на сборах можно не ждать. Он закончил, будем откровенно говорить, как минимум с еврокубками, с международной карьерой. По моей информации у него своя индивидуальная программа и он готовится не на еврокубки», – сообщил инсайдер.

В прошлом сезоне 36-летний вингер провел 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Контракт ветерана с киевским клубом истекает в июне 2027-го.

Подопечные Игоря Костюка встретятся с румынской «Университатей» Клуж, а в случае победы соперником во втором раунде Лиги Европы станет греческий ПАОК.