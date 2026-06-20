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  4. Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 11:37 |
1565
5

Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник

Футболист сборной Украины принял решение сконцентрироваться на выступлении в чемпионате

20 июня 2026, 11:37 |
1565
5 Comments
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
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Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко не будет играть в еврокубках, где украинская команда начнет свой путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, опытный игрок планирует сконцентрироваться на выступлениях в чемпионате, поэтому продолжает подготовку по индивидуальной программе:

«Ярмоленко на сборах можно не ждать. Он закончил, будем откровенно говорить, как минимум с еврокубками, с международной карьерой. По моей информации у него своя индивидуальная программа и он готовится не на еврокубки», – сообщил инсайдер.

В прошлом сезоне 36-летний вингер провел 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Контракт ветерана с киевским клубом истекает в июне 2027-го.

Подопечные Игоря Костюка встретятся с румынской «Университатей» Клуж, а в случае победы соперником во втором раунде Лиги Европы станет греческий ПАОК.

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Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Андрей Ярмоленко Игорь Бурбас
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 5
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Мудрое решение. В Еврокубках ему уже делать нечего, просто физически не тянет.
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+2
Как-то странно все выглядит  - еврокубки к ногтю в сборной- есть так точно. Или Бурбас что-то не то на грудь принял.
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0
Після перших 2-х матчів уся команда зосередиться на чемпіонаті України 😀
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0
Андрей Николаевич к рекорду готовиться.
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-1
в матчах с высоким темпом лучше уже без него 
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-2
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