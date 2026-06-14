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  4. Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Украина. Премьер лига
14 июня 2026, 16:21 |
2091
0

Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру

Владислав Бленуце не попал в список тех футболистов, которые отправились на тренировочные сборы

14 июня 2026, 16:21 |
2091
0
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
ФК Динамо Киев
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В пятницу, 12 июня, киевское «Динамо» вышло из летнего отпуска и начало подготовку к старту сезона 2026/27, а уже 14-го «бело-синяя» делегация отправилась на тренировочный сбор в Австрию.

В планах киевского клуба проведение контрольных матчей и подготовка к сезону, который начнется для подопечных Игоря Костюка квалификационными матчами Лиги Европы.

Тренерский штаб выбрал футболистов, на которых рассчитывает во время подготовительного периода:

Вратари: Руслан Нещерет, Илья Ольховый, Вячеслав Суркис, Борис Манько.

Защитники: Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко, Алиу Тиаре, Алексей Гусев, Владислав Захарченко, Денис Дикий, Максим Коробов, Навин Малыш, Александр Тымчик.

Полузащитники: Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Владислав Герич, Владислав Кабаев, Джастин Лонвейк, Николай Михайленко, Шола Огундана, Кирилл Осипенко, Александр Пихаленок, Богдан Редушко, Валентин Рубчинский, Роман Саленко, Анхель Торрес, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко.

Нападающие: Эдуардо Герреро, Матвей Пономаренко.

В итоговый список не попал румынский форвард Владислав Бленуце, который в прошлом сезоне имел ограниченное игровое время и не пользовался доверием главного тренера.

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Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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