Полина Скляр – Мария Макарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала юниорского Уимблдона-2026
9 июля украинская теннисистка Полина Скляр продолжит выступления на юниорском Уимблдоне-2026.
В четвертьфинале украинка сыграет против «нейтральной» Марии Макаровой. Поединок начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Цюй Ихань, либо с Анной Пушкаревой.
Полина Скляр – Мария Макарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.
Сетка юниорского Уимблдона-2026 (Девушки, решающие стадии)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Если учитывать только рейтинг ФИФА у соперников
Марта переиграла Жасмин Паолини и встретится с Линдой Носковой, которая выбила Мертенс