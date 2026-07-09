9 июля украинская теннисистка Полина Скляр продолжит выступления на юниорском Уимблдоне-2026.

В четвертьфинале украинка сыграет против «нейтральной» Марии Макаровой. Поединок начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Цюй Ихань, либо с Анной Пушкаревой.

Полина Скляр – Мария Макарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

Сетка юниорского Уимблдона-2026 (Девушки, решающие стадии)