ОФИЦИАЛЬНО. Челси совершил трансфер талантливого португальца

Лондонский клуб «Челси» официально объявил о трансфере 19-летнего вингера лиссабонского «Спортинга» Жеовани Кенды.

Юный футболист договорился с руководством «синих» о долгосрочном контракте – до лета 2034 года.

По информации портала Transfermarkt, лондонцам пришлось выложить за игрока 50 миллионов евро.

«Это прекрасное чувство – быть здесь. «Челси» – отличная команда, и я с нетерпением жду возможности сыграть здесь, на «Стэмфорд Бридж». Клуб проявил доверие к таким игрокам, как я, и я горжусь тем, что нахожусь здесь, горжусь тем, что являюсь частью этого клуба.

Я очень рад возможности поработать со своими партнерами по команде и главным тренером Хаби Алонсо. Я очень трудолюбивый парень и люблю помогать своей команде. Хочу, чтобы меня знали как человека с правильным менталитетом, который помогает своим одноклубникам и делает все возможное, чтобы клуб завоевывал трофеи», – сказал Кенда.

Жеованные прошел академию «Бенфики» и «Спортинга», но именно со «львами» начал профессиональный путь в футболе. За «Спортинг» вингер сыграл 86 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 17 ассистов.

Chelsea is delighted to confirm that Geovany Quenda has joined the club from Sporting Lisbon, signing a contract until 2034. ✍️ pic.twitter.com/NjcJ89Bv9F — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 8, 2026