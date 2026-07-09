Милевский спрогнозировал счет, с которым закончится матч Франции и Марокко

В четверг, 9 июля, состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира, в котором сильнейшего определят сборные Франции и Марокко. Встреча начнется в 23:00 по киевскому времени.

Бывший игрок сборной Украины Артем Милевский оценил шансы команд в будущем противостоянии, а также спрогнозировал счет, с которым завершится поединок:

«Играют двое друзей между собой. Ни для кого не секрет, что Хакими и Мбаппе очень сильно дружат. Посмотрим. Повторение – мать учения. На чемпионате мира 2022 года было то же, только тогда это был полуфинал.

Мне кажется, что нынешняя Франция стала еще сильнее, чем была. Думаю, будет победа французов где-то 2:1, может быть, 3:1», – спрогнозировал Милевский.

Подопечные Дидье Дешама завоевали путевку в четвертьфинал после тяжелой победы над Парагваем (1:0). Марокко на предыдущей стадии без особых проблем одолело Канаду (3:0).