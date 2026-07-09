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  4. Милевский спрогнозировал счет, с которым закончится матч Франции и Марокко
Чемпионат мира
09 июля 2026, 11:21 |
849
0

Милевский спрогнозировал счет, с которым закончится матч Франции и Марокко

Четвертьфинальный поединок чемпионата мира состоится 9 июля в 23:00 по киевскому времени

09 июля 2026, 11:21 |
849
0
Милевский спрогнозировал счет, с которым закончится матч Франции и Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции по футболу
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В четверг, 9 июля, состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира, в котором сильнейшего определят сборные Франции и Марокко. Встреча начнется в 23:00 по киевскому времени.

Бывший игрок сборной Украины Артем Милевский оценил шансы команд в будущем противостоянии, а также спрогнозировал счет, с которым завершится поединок:

«Играют двое друзей между собой. Ни для кого не секрет, что Хакими и Мбаппе очень сильно дружат. Посмотрим. Повторение – мать учения. На чемпионате мира 2022 года было то же, только тогда это был полуфинал.

Мне кажется, что нынешняя Франция стала еще сильнее, чем была. Думаю, будет победа французов где-то 2:1, может быть, 3:1», – спрогнозировал Милевский.

Подопечные Дидье Дешама завоевали путевку в четвертьфинал после тяжелой победы над Парагваем (1:0). Марокко на предыдущей стадии без особых проблем одолело Канаду (3:0).

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ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Марокко по футболу Артем Милевский Килиан Мбаппе Ашраф Хакими
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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