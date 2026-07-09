ФИФА назначила на матч сборных Франции и Марокко арбитров из Аргентины

В четверг, 9 июля, состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира, в котором сильнейшего определят сборные Франции и Марокко. Встреча начнется в 23:00 по киевскому времени.

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о назначении на этот поединок судейской бригады из Аргентины. Сборная этой страны продолжает свой путь на мундиале, поэтому назначение аргентинца на матч конкурентов вызвало неоднозначную реакцию в футбольном мире.

Главный арбитр – Факундо Тельо, ассистенты – Хуан Пабло Белатти и Габриэль Чаде, четвертый арбитр – Дарио Эррера, резервный арбитр – Кристиан Наварро (все аргентинцы).

Факундо Рауль Тельо Фигероа в прошлом сезоне получал назначение на матчи чемпионатов Аргентины, ОАЭ, Саудовской Аравии, работал в квалификации на ЧМ среди европейских стран.

Четвертьфинальный матч станет первым в карьере 44-летнего Тельо, который он будет обслуживать с участием мужской сборной Франции.

На стадии 1/8 финала сборная Франции в непростом поединке одолела Парагвай (1:0), а команда Марокко оказалась сильнее Канады, разгромив соперника со счетом 3:0.