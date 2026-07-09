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Чемпионат мира
09 июля 2026, 10:10 |
542
14

ФИФА назначила на матч сборных Франции и Марокко арбитров из Аргентины

Факундо Тельо рассудит четвертьфинал чемпионата мира, который состоится 9 июля

09 июля 2026, 10:10 |
542
14 Comments
ФИФА назначила на матч сборных Франции и Марокко арбитров из Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Тельо
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В четверг, 9 июля, состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира, в котором сильнейшего определят сборные Франции и Марокко. Встреча начнется в 23:00 по киевскому времени.

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о назначении на этот поединок судейской бригады из Аргентины. Сборная этой страны продолжает свой путь на мундиале, поэтому назначение аргентинца на матч конкурентов вызвало неоднозначную реакцию в футбольном мире.

Главный арбитр – Факундо Тельо, ассистенты – Хуан Пабло Белатти и Габриэль Чаде, четвертый арбитр – Дарио Эррера, резервный арбитр – Кристиан Наварро (все аргентинцы).

Факундо Рауль Тельо Фигероа в прошлом сезоне получал назначение на матчи чемпионатов Аргентины, ОАЭ, Саудовской Аравии, работал в квалификации на ЧМ среди европейских стран.

Четвертьфинальный матч станет первым в карьере 44-летнего Тельо, который он будет обслуживать с участием мужской сборной Франции.

На стадии 1/8 финала сборная Франции в непростом поединке одолела Парагвай (1:0), а команда Марокко оказалась сильнее Канады, разгромив соперника со счетом 3:0.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Марокко по футболу судейские назначения
Николай Тытюк Источник: ФИФА
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Комментарии 14
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А нічого, що матч Аргентини з Єгиптом судив… француз?
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+4
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Сама по себе национальность арбитра не может служить поводом к тому, чтоб его заранее подозревать в предвзятости. Более того, если все в своих умах вывели прямую линию - Ага, Франция потенциально может играть в финале с Аргентиной, значит арбитр будет вредить Франции, то эта ситуация может сподвигнуть арбитра работать безупречно. Если арбитр выходит работать на матч с твердым намерением расчистить дорогу другой команде, то уж точно, он не будет изначально в подозрительном положении. Например, Лига Чемпионов год назад... Поляк Марцыняк убивает Барсу в ответном полуфинале в Милане... Дорога для лёгкой победы ПСЖ в финале была открыта.Для тех, кто не в курсе, президент ПСЖ лучший друг чеферина.
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+1
Не знаю, чи буде арбітр "шукати чорну кішку...", а у його діях її точно шукатимуть на всіх рівнях (навіть тут - наші "продвинуті" коментатори).
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0
Підлиєио масла у 🔥. Завтра на матч  Іспанія-Бельгія назначили англійця Майкла Олівера. 
Кого будуть зливати, хто зацікавлений?😂
Ще момент. Аргентинські "расисти" проти французів чи марокканців?😂
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0
Та вони гонять. У ФІФА вирішили: "згорів сарай, гори і хата" - якщо вже всі балакають, то приховувати наміри безглуздо. Найганебніший Чемпіонат світу в історії.
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0
конечно для аргентино-инфантино задача убрать самую сильную сборную чемпионата, главного фаворита и главного конкурента.
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-1
тогда пусть этот арбитр судит как тот конь педальный в матче Бельгия - США, когда так хотел подтвердить свою независимость, обьективность и беспристрастность, а также настолько зассал что в случае каких-то спорных решений получит тонны хейта в соцсетях и конспирологических обвинений, что тупо судил в пользу Бельгии весь матч. 
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-3
франців будь плавити?)
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-3
Нельзя на такой матч ставить судей из заинтересованной страны.
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-4
Всё, что связано с этой страной, не должно присутствовать на этом чемпионате. В т.ч. и сборная.
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-4
Франция готовься к удалениям и пенальти в свою сторону.
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-5
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