ФИФА назначила на матч сборных Франции и Марокко арбитров из Аргентины
Факундо Тельо рассудит четвертьфинал чемпионата мира, который состоится 9 июля
В четверг, 9 июля, состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира, в котором сильнейшего определят сборные Франции и Марокко. Встреча начнется в 23:00 по киевскому времени.
Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о назначении на этот поединок судейской бригады из Аргентины. Сборная этой страны продолжает свой путь на мундиале, поэтому назначение аргентинца на матч конкурентов вызвало неоднозначную реакцию в футбольном мире.
Главный арбитр – Факундо Тельо, ассистенты – Хуан Пабло Белатти и Габриэль Чаде, четвертый арбитр – Дарио Эррера, резервный арбитр – Кристиан Наварро (все аргентинцы).
Факундо Рауль Тельо Фигероа в прошлом сезоне получал назначение на матчи чемпионатов Аргентины, ОАЭ, Саудовской Аравии, работал в квалификации на ЧМ среди европейских стран.
Четвертьфинальный матч станет первым в карьере 44-летнего Тельо, который он будет обслуживать с участием мужской сборной Франции.
На стадии 1/8 финала сборная Франции в непростом поединке одолела Парагвай (1:0), а команда Марокко оказалась сильнее Канады, разгромив соперника со счетом 3:0.
The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. 🤝— FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026
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