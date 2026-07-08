Черная метка Инфантино. Сможет ли Европа сменить президента ФИФА

Пожалуй, ни для кого из футбольных болельщиков на европейском континенте не стала сюрпризом новость, которой накануне поделился со своими подписчиками независимый спортивный журналист и расследователь Ромен Молина. Он сообщил, что в Союзе европейских футбольных ассоциация (УЕФА) назрело понимание необходимости поиска кандидатуры реального соперника для действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который сумел бы обойти швейцарца на следующих выборах главы организации.

Последней каплей для европейских футбольных чиновников стало недавнее резонансное решение ФИФА де-факто отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна за полученную ранее красную карточку, что позволило футболисту сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии. И пускай Балогун не сумел сберечь американцев от тяжелого и разочаровывающего поражения (1:4), Королевская бельгийская футбольная ассоциация выразила свое несогласие с тем, что ФИФА, по сути, вмешалась в дисциплинарные правила, меняя их по ходу соревновательного процесса, в интересах одной из сторон.

О том, что ФИФА действовала фактически в интересах сборной США стало понятно сразу же. Дело в том, что президент США Дональд Трамп, известный резонансными решениями и заявлениями, своими новыми признаниями подтвердил – американские топ-политики вмешивались в деятельность главного футбольного органа планеты, настаивая на отмене дисквалификации лидера их национальной команды Балогуна.

«Я очень хорошо разбираюсь в спорте. И там не было фола. Это не было даже нарушением – просто два парня бежали на полной скорости и случайно врезались друг в друга. Этот рефери выглядит весьма подозрительно, если вы проверите его прошлое. Очень подозрительно. Я понятия не имел, что такое красная карточка. Но когда мне объяснили, что наш лучший игрок теперь не сможет сыграть в следующем матче, я сказал: «Постойте, это же оставит большое грязное пятно на всем турнире!» – подчеркнул Трамп.

Вскоре стало известно, что Трамп лично позвонил Инфантино, чтобы обсудить вопрос об отмене дисквалификации Балогуна. Как сообщают осведомленные источники, после этого президент ФИФА еще и поужинал в компании чиновников из Белого дома, среди которых был министр торговли США Говард Лютник. А затем появилось решение о том, что Балогун сможет сыграть с бельгийцами.

В УЕФА сразу же выступили с критикой подобного решения, выпустив официальное заявление по этому поводу: «В вопросе с отменой дисквалификации Балогуна была пересечена красная линия. Футбол, как и любой другой вид спорта, основан на правилах, которые являются основой честной конкуренции. Иногда правила допускают интерпретацию. Но не в этом случае. Когда определенность правил больше не гарантируется их гарантами, целостность игры находится под угрозой, а доверие к турниру скомпрометировано».

Европейские футбольные чиновники и ранее были не в самых лучших отношениях с коллегами из ФИФА. Часто позиции двух организаций по резонансным вопросам расходились. Например, это касается важного для всех украинцев вопроса с отстранением российских футболистов, вне зависимости от их возраста и пола, от участия во всех официальных турнирах, проводимых под эгидой УЕФА и ФИФА. Если в Европе в этом вопросе существует консенсус, добиваться развала которого никто пока так и не осмеливался, то в ФИФА тот же Инфантино уже несколько раз порывался подыграть россиянам – сперва через отмену запрета на детские команды, а затем, видимо, и до тотального снятия ограничений, справедливо введенных за жестокую ничем неспровоцированную военную агрессию по отношению к Украине.

Поэтому нынешнее желание ряда влиятельных членов УЕФА попробовать сместить Инфантино с должности президента ФИФА на выборах, которые состоятся 18 марта 2027 года вполне объяснимо. Однако сперва европейцам потребуется найти действительно сильного кандидата-оппонента для Инфантино. И в этом вопросе потребуется поспешить, так как срок подачи заявок на президентские выборы в ФИФА истекает всего через несколько месяцев – 18 ноября.

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На самом деле, даже если УЕФА удастся полностью объединить всех своих членов вокруг персоны какого-то одного кандидата, который станет альтернативой для Инфантино, обеспечить тому победу на выборах против швейцарца будет очень непросто. На предыдущих выборах главы мирового футбола, которые прошли в 2019 и 2023 годах, у Инфантино и вовсе не было никаких оппонентов. Фактически выборы президента ФИФА являлись полной формальностью, и на них происходило де-факто «переназначение» действующего главы организации на следующий четырехлетний цикл. Это была чистой воды аккламация, когда результат определялся без процедуры официального подсчета голосов. Хватило простых аплодисментов и самого факта отсутствия других кандидатов.

Очевидно, что столь простые победы на последних выборах в какой-то момент могли вскружить голову Инфантино. Но для того, чтобы убрать швейцарца с должности на следующих выборах европейцам будет недостаточно голосов исключительно членов УЕФА. Победа альтернативного кандидата потребует большинство голосов из 211 национальных ассоциаций, входящих в ФИФА. И здесь как минимум на стороне Инфантино окажутся представители Африки (КАФ), Азии (АФК) и Южной Америки (КОНМЕБОЛ), которые уже официально объявляли о поддержке курса Инфантино на должности президента ФИФА на следующих четырехлетний цикл – с 2027 по 2031 годы.

Все потому, что Инфантино уже пообещал выделить на развитие национальных ассоциаций в следующий цикл своего потенциального руководства ФИФА 2,7 миллиарда долларов. Эти деньги пойдут в бюджеты, в том числе и региональных африканских, азиатских и южноамериканских ассоциаций, который в сумме способны дать Инфантино на выборах минимум 100 голосов. Этого будет почти достаточно, чтобы обеспечить нынешнему президенту ФИФА победу, даже если Европа сплотится вокруг другого кандидата и начнет подтягивать на свою сторону представителей Северной Америки (КОНКАКАФ) и Океании (ОФК).

Глобально прямо сейчас оппоненты Инфантино находятся в затруднительном положении. Открыто выступать против нынешнего главы ФИФА не рискует никто, и именно отсутствие смелости и политической воли может помешать членам УЕФА преуспеть в вопросе смещения Инфантино и выборе на пост президента организации другого функционера.

Возможно, если в ближайшие месяцы в мировом футболе произойдет еще несколько резонансных скандалов, которые противникам Инфантино удастся выгодно раскрутить против персоны нынешнего президента ФИФА, то весной следующего года главный футбольный орган планеты действительно получит нового руководителя. Однако пока, давайте будем объективными, ничто не наталкивает на мысль о том, что эпоха правления 56-летнего швейцарца в ФИФА подходит к концу. Что правда, когда-то и предшественник Инфантино также швейцарец Йозеф Блаттер, после 17-летия пребывания на посту босса мирового футбола, не видел для себя никакой серьезной опасности, но… Оказался отстранен, сломлен и выброшен на обочину футбола. Ведь если правила пересматриваются в отношении футболистов, то почему они должны оставаться незыблемыми до конца и по отношению к чиновникам?.. Важно просто заручиться поддержкой «нужных игроков», и любое решение может стать реальностью.