Инфантино впервые прокомментировал скандал с Балогуном
Джанни Инфантино подтвердил, что ему звонил Дональд Трамп, но скандальное решение принимали другие
Глава ФИФА Джанни Инфантино намекает, что он не имеет отношения к отмене дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна, который получил право сыграть против Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира, несмотря на удаление в поединке против боснийцев (2:0).
«Я принял к сведению публичные комментарии относительно решения независимого Дисциплинарного комитета ФИФА о дисквалификации Фоларина Балогуна и хотел бы подтвердить основополагающий принцип управления ФИФА. Судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и выносят решения по делам на основе действующих правил и конкретных представленных им фактов. Их независимость имеет важное значение для авторитета и целостности футбола, и ее всегда следует уважать.
Да, я регулярно обсуждаю вопросы, связанные с чемпионатом мира по футболу, с президентом Соединенных Штатов, и по этому поводу мне действительно звонил президент Дональд Трамп, так же как мне звонят главы государств, правительственные чиновники, представители футбольных организаций и бизнес-лидеры со всего мира по самым разным вопросам. Во время нашего разговора я объяснил ему, что в независимых судебных органах ФИФА ведутся судебные разбирательства и что дело будет решено в установленном порядке соответствующими органами. Так работает система ФИФА, и это принцип, которого я всегда буду придерживаться. Я узнаю о решениях Дисциплинарного комитета ФИФА, как только они публикуются. Иногда они меня удивляют. Иногда я с ними согласен, иногда нет. Однако я всегда уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают. Нравится нам лично то или иное решение или нет – не имеет значения.
Именно уважение к независимым институтам и верховенству права постоянно защищает целостность наших соревнований и авторитет ФИФА», – говорится в заявлении президента ФИФА.
Матч США – Бельгия состоится 7 июля и начнется в 03:00.
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