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Чемпионат мира
06 июля 2026, 19:23 |
2348
5

Инфантино впервые прокомментировал скандал с Балогуном

Джанни Инфантино подтвердил, что ему звонил Дональд Трамп, но скандальное решение принимали другие

06 июля 2026, 19:23 |
2348
5 Comments
Инфантино впервые прокомментировал скандал с Балогуном
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино
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Глава ФИФА Джанни Инфантино намекает, что он не имеет отношения к отмене дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна, который получил право сыграть против Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира, несмотря на удаление в поединке против боснийцев (2:0).

«Я принял к сведению публичные комментарии относительно решения независимого Дисциплинарного комитета ФИФА о дисквалификации Фоларина Балогуна и хотел бы подтвердить основополагающий принцип управления ФИФА. Судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и выносят решения по делам на основе действующих правил и конкретных представленных им фактов. Их независимость имеет важное значение для авторитета и целостности футбола, и ее всегда следует уважать.

Да, я регулярно обсуждаю вопросы, связанные с чемпионатом мира по футболу, с президентом Соединенных Штатов, и по этому поводу мне действительно звонил президент Дональд Трамп, так же как мне звонят главы государств, правительственные чиновники, представители футбольных организаций и бизнес-лидеры со всего мира по самым разным вопросам. Во время нашего разговора я объяснил ему, что в независимых судебных органах ФИФА ведутся судебные разбирательства и что дело будет решено в установленном порядке соответствующими органами. Так работает система ФИФА, и это принцип, которого я всегда буду придерживаться. Я узнаю о решениях Дисциплинарного комитета ФИФА, как только они публикуются. Иногда они меня удивляют. Иногда я с ними согласен, иногда нет. Однако я всегда уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают. Нравится нам лично то или иное решение или нет – не имеет значения.

Именно уважение к независимым институтам и верховенству права постоянно защищает целостность наших соревнований и авторитет ФИФА», – говорится в заявлении президента ФИФА.

Матч США – Бельгия состоится 7 июля и начнется в 03:00.

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Джанни Инфантино сборная США по футболу ЧМ-2026 по футболу Дональд Трамп Фоларин Балогун
Руслан Полищук Источник: Footmercato
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Комментарии 5
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Завтра, точніше сьогодні вночі, америкоси програють
бельгійцям... фіфа влаштує "суперфінал"  сша - чемпіоно світу, на якому трампу вручать
чергову премію миру, інфантіно стане почесним презедентом фіфа довічно. От така
біда малята, - дід Панас.
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+3
Відверта маячня. Він із Трампом, напевно, весь світ за дурнів вважають. Краще б промовчав 
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+2
Шкода що Бельгія уже не та. Але і натуралізовані індіанці не Норвегія з Холандом. Тому буду вболівати проти дирявих. Бо якщо твій союзник сша у тебе немає союзників
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+1
Я думав переплюнути попередників буде складно, я помилявся...І з кого наше чудо в уаф буде брати приклад? Це самий корумпований президент даної інституцій. А рижий в памперсі уже і арбітра призначив. Лічно венс літав на переговори
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+1
Трамп дзвонив, ми всралися, але мене не було коли приймали цей маразм, який протерічить правилам. Ну від ФІФА можна всмратися, а це інфантино, мабуть інфальтильний мальчик. Про що ми маємо розмовляти, якщо в кабінеті визначають, хто має грати, навіть порушуючи правила, і хто має виграти, тому і існує ВАР, який вже забодав. Але таке ж буле завдання з гори. Хто має пройти і все. І наступним разом Трамп зробить США чемпіоном (це вже перебор), але ми недалекі від цього.
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