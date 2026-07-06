Инфантино впервые прокомментировал скандал с Балогуном

Глава ФИФА Джанни Инфантино намекает, что он не имеет отношения к отмене дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна, который получил право сыграть против Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира, несмотря на удаление в поединке против боснийцев (2:0).

«Я принял к сведению публичные комментарии относительно решения независимого Дисциплинарного комитета ФИФА о дисквалификации Фоларина Балогуна и хотел бы подтвердить основополагающий принцип управления ФИФА. Судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и выносят решения по делам на основе действующих правил и конкретных представленных им фактов. Их независимость имеет важное значение для авторитета и целостности футбола, и ее всегда следует уважать.

Да, я регулярно обсуждаю вопросы, связанные с чемпионатом мира по футболу, с президентом Соединенных Штатов, и по этому поводу мне действительно звонил президент Дональд Трамп, так же как мне звонят главы государств, правительственные чиновники, представители футбольных организаций и бизнес-лидеры со всего мира по самым разным вопросам. Во время нашего разговора я объяснил ему, что в независимых судебных органах ФИФА ведутся судебные разбирательства и что дело будет решено в установленном порядке соответствующими органами. Так работает система ФИФА, и это принцип, которого я всегда буду придерживаться. Я узнаю о решениях Дисциплинарного комитета ФИФА, как только они публикуются. Иногда они меня удивляют. Иногда я с ними согласен, иногда нет. Однако я всегда уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают. Нравится нам лично то или иное решение или нет – не имеет значения.

Именно уважение к независимым институтам и верховенству права постоянно защищает целостность наших соревнований и авторитет ФИФА», – говорится в заявлении президента ФИФА.

Матч США – Бельгия состоится 7 июля и начнется в 03:00.