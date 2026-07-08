Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
Наибольшие шансы на трофей имеет сборная Франции, в топ-3 – Испания и Аргентина
Букмекерские конторы обновили коэффициенты на победителя чемпионата мира 2026 перед стартом матчей 1/4 финала.
Главный фаворитом мундиаля все еще является сборная Франции, на трофей которой можно поставить с коэффициентом 2.70.
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В топ-3 претендентов на чемпионство также находятся Испания (4.50) и Аргентина (5.00). Реальными выглядят шансы и команды Англии – 6.00.
А вот трофей остальных четырех сборных котирует по 17.00 и выше.
Расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2026
- 09.07. 23:00. Франция – Марокко
- 10.07. 22:00. Испания – Бельгия
- 12.07. 00:00. Норвегия – Англия
- 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария
Кто выиграет трофей ЧМ-2026? Мнение букмекеров
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