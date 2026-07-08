Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на победителя чемпионата мира 2026 перед стартом матчей 1/4 финала.

Главный фаворитом мундиаля все еще является сборная Франции, на трофей которой можно поставить с коэффициентом 2.70.

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В топ-3 претендентов на чемпионство также находятся Испания (4.50) и Аргентина (5.00). Реальными выглядят шансы и команды Англии – 6.00.

А вот трофей остальных четырех сборных котирует по 17.00 и выше.

Расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2026

09.07. 23:00. Франция – Марокко

10.07. 22:00. Испания – Бельгия

12.07. 00:00. Норвегия – Англия

12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария

Кто выиграет трофей ЧМ-2026? Мнение букмекеров

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