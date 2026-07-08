Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Франция – Марокко, Испания – Бельгия, Норвегия – Англия, Аргентина – Швейцария
На чемпионате мира 2026 завершились все матчи 1/8 финала и сформированы пары 1/4 финала.
Последним четвертьфиналистом стала сборная Швейцарии, которая в серии пенальти выбила команду Колумбии (0:0, пен. 4:3).
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В 1/4 финала швейцарцы сыграют с Аргентиной. Действующие чемпионы мира в 1/8 финала оформили безумный камбек против Египта с 0:2, одержав волевую победу – 3:2.
Победитель этой пары в полуфинале выйдет либо на Норвегия, либо на Англию. Норвежцы выбили титулованную Бразилию (2:1), а англичане выстояли против Мексики (3:2).
Финалисты прошлого мундиаля – сборная Франция – минимально переиграли «грязный» Парагвай со счетом 1:0. Следующий соперник французов – команда Марокко, которая разгромила Канаду 3:0.
Франция или Марокко в полуфинале встретятся с победителем противостояния Испания – Бельгия. Испанцы справились с Португалией (2:1), а бельгйцы наказали страну-хозяйку – США – 4:1.
Четвертьфиналы ЧМ-2026 состоятся с 9 по 12 июля. Полуфиналы запланированы на 14–15 июля, матч за третье место – в ночь на 19 число, а финал – на вечер 19 июля.
Результаты 1/8 финала ЧМ-2026:
- 04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3
- 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1
- 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2
- 06.07. 03:00. Мексика – Англия – 2:3
- 06.07. 22:00. Португалия – Испания – 0:1
- 07.07. 03:00. США – Бельгия – 1:4
- 07.07. 19:00. Аргентина – Египет – 3:2
- 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия – 0:0 (пен. 4:3)
Пары 1/4 финала ЧМ-2026
- 09.07. 23:00. Франция – Марокко
- 10.07. 22:00. Испания – Бельгия
- 12.07. 00:00. Норвегия – Англия
- 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария
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