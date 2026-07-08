Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
08 июля 2026, 02:05 | Обновлено 08 июля 2026, 02:31
1008
2

Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026

Франция – Марокко, Испания – Бельгия, Норвегия – Англия, Аргентина – Швейцария

08 июля 2026, 02:05 | Обновлено 08 июля 2026, 02:31
1008
2 Comments
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

На чемпионате мира 2026 завершились все матчи 1/8 финала и сформированы пары 1/4 финала.

Последним четвертьфиналистом стала сборная Швейцарии, которая в серии пенальти выбила команду Колумбии (0:0, пен. 4:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/4 финала швейцарцы сыграют с Аргентиной. Действующие чемпионы мира в 1/8 финала оформили безумный камбек против Египта с 0:2, одержав волевую победу – 3:2.

Победитель этой пары в полуфинале выйдет либо на Норвегия, либо на Англию. Норвежцы выбили титулованную Бразилию (2:1), а англичане выстояли против Мексики (3:2).

Финалисты прошлого мундиаля – сборная Франция – минимально переиграли «грязный» Парагвай со счетом 1:0. Следующий соперник французов – команда Марокко, которая разгромила Канаду 3:0.

Франция или Марокко в полуфинале встретятся с победителем противостояния Испания – Бельгия. Испанцы справились с Португалией (2:1), а бельгйцы наказали страну-хозяйку – США – 4:1.

Четвертьфиналы ЧМ-2026 состоятся с 9 по 12 июля. Полуфиналы запланированы на 14–15 июля, матч за третье место – в ночь на 19 число, а финал – на вечер 19 июля.

Результаты 1/8 финала ЧМ-2026:

  • 04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3
  • 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1
  • 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2
  • 06.07. 03:00. Мексика – Англия – 2:3
  • 06.07. 22:00. Португалия – Испания – 0:1
  • 07.07. 03:00. США – Бельгия – 1:4
  • 07.07. 19:00. Аргентина – Египет – 3:2
  • 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия – 0:0 (пен. 4:3)

Пары 1/4 финала ЧМ-2026

  • 09.07. 23:00. Франция – Марокко
  • 10.07. 22:00. Испания – Бельгия
  • 12.07. 00:00. Норвегия – Англия
  • 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Инфографика

По теме:
ФОТО. Отец Неймара эмоционально обратился к сыну после вылета с ЧМ
Определен соперник Аргентины и Месси в 1/4 финала чемпионата мира 2026
1/8 финала закрыли пенальти. Сборная Швейцарии прошла Колумбию
статистические расклады ЧМ-2026 по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Колумбии по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Египта по футболу сборная США по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Португалии по футболу сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Мексики по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Франции по футболу сборная Канады по футболу сборная Марокко по футболу выбор редакции статьи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Футбол | 07 июля 2026, 23:26 14
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»

Тренер недоволен действиями арбитра в матче Аргентина – Египет

Коуч сборной Испании заговорил о Роналду после матча с Португалией на ЧМ
Футбол | 07 июля 2026, 07:52 0
Коуч сборной Испании заговорил о Роналду после матча с Португалией на ЧМ
Коуч сборной Испании заговорил о Роналду после матча с Португалией на ЧМ

Луис де ла Фуэнте выразил восхищение легендой сборной Португалии

Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Футбол | 07.07.2026, 08:48
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США с ЧМ-2026
Футбол | 07.07.2026, 05:01
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США с ЧМ-2026
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США с ЧМ-2026
Легендарный Мейвезер обратился к Роналду после провала на ЧМ-2026
Футбол | 08.07.2026, 02:32
Легендарный Мейвезер обратился к Роналду после провала на ЧМ-2026
Легендарный Мейвезер обратился к Роналду после провала на ЧМ-2026
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Чемпионат мира превращается в чемпионат европы)))))
Ответить
+2
6 Європа
Ответить
0
Популярные новости
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
07.07.2026, 10:07 6
Бокс
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
06.07.2026, 07:07 9
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
07.07.2026, 07:08 46
Теннис
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
07.07.2026, 00:48 7
Футбол
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
06.07.2026, 08:19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем