Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026

На чемпионате мира 2026 завершились все матчи 1/8 финала и сформированы пары 1/4 финала.

Последним четвертьфиналистом стала сборная Швейцарии, которая в серии пенальти выбила команду Колумбии (0:0, пен. 4:3).

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В 1/4 финала швейцарцы сыграют с Аргентиной. Действующие чемпионы мира в 1/8 финала оформили безумный камбек против Египта с 0:2, одержав волевую победу – 3:2.

Победитель этой пары в полуфинале выйдет либо на Норвегия, либо на Англию. Норвежцы выбили титулованную Бразилию (2:1), а англичане выстояли против Мексики (3:2).

Финалисты прошлого мундиаля – сборная Франция – минимально переиграли «грязный» Парагвай со счетом 1:0. Следующий соперник французов – команда Марокко, которая разгромила Канаду 3:0.

Франция или Марокко в полуфинале встретятся с победителем противостояния Испания – Бельгия. Испанцы справились с Португалией (2:1), а бельгйцы наказали страну-хозяйку – США – 4:1.

Четвертьфиналы ЧМ-2026 состоятся с 9 по 12 июля. Полуфиналы запланированы на 14–15 июля, матч за третье место – в ночь на 19 число, а финал – на вечер 19 июля.

Результаты 1/8 финала ЧМ-2026:

04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3

– 0:3 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1

– 0:1 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2

– 1:2 06.07. 03:00. Мексика – Англия – 2:3

– 2:3 06.07. 22:00. Португалия – Испания – 0:1

– 0:1 07.07. 03:00. США – Бельгия – 1:4

– 1:4 07.07. 19:00. Аргентина – Египет – 3:2

– Египет – 3:2 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия – 0:0 (пен. 4:3)

Пары 1/4 финала ЧМ-2026

09.07. 23:00. Франция – Марокко

10.07. 22:00. Испания – Бельгия

12.07. 00:00. Норвегия – Англия

12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария

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