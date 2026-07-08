Бомбардиры ЧМ-2026. Месси – единоличный лидер. Мбаппе и Холанд очень близко
У Лионеля – восемь голов, Килиан с Эрлингом дышат в спину легенде – семь забитых мячей
39-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира 2026 по итогам матчей 1/8 финала.
За пять поединков Месси забил восемь голов: хет-три в ворота Алжиру, дубль в ворота Австрии, по одному голу в матчах с Иорданией, Кабо-Верде и Египтом.
Сразу за легендой футбола идут два супернападающих – Килиан Мбаппе (Франция) и Эрлинг Холанд (Норвегия). И у Мбаппе, и у Холанда в активе семь голов.
Рядом идет и топовый форвард команды Англии – Гарри Кейн. У Кейна на этом ЧМ шесть голов.
Сразу у шести игроков – Усмана Дембеле (Франция), Джуда Беллингема (Англия), Винисиуса Жуниора (Бразилия), Хулиана Киньонеса (Мексика), Микеля Оярсабаля (Испания) и Исмаила Сарра (Сенегала) – по четыре гола.
Винисиус, Киньонес и Сарр уже не смогут улучшить свои показатели – они вместе со своими сборными покинули мундиаль.
Список бомбардиров чемпионата мира 2026
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