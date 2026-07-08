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Чемпионат мира
08 июля 2026, 06:35 | Обновлено 08 июля 2026, 06:38
1323
0

Бомбардиры ЧМ-2026. Месси – единоличный лидер. Мбаппе и Холанд очень близко

У Лионеля – восемь голов, Килиан с Эрлингом дышат в спину легенде – семь забитых мячей

08 июля 2026, 06:35 | Обновлено 08 июля 2026, 06:38
1323
0
Бомбардиры ЧМ-2026. Месси – единоличный лидер. Мбаппе и Холанд очень близко
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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39-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира 2026 по итогам матчей 1/8 финала.

За пять поединков Месси забил восемь голов: хет-три в ворота Алжиру, дубль в ворота Австрии, по одному голу в матчах с Иорданией, Кабо-Верде и Египтом.

Сразу за легендой футбола идут два супернападающих – Килиан Мбаппе (Франция) и Эрлинг Холанд (Норвегия). И у Мбаппе, и у Холанда в активе семь голов.

Рядом идет и топовый форвард команды Англии – Гарри Кейн. У Кейна на этом ЧМ шесть голов.

Сразу у шести игроков – Усмана Дембеле (Франция), Джуда Беллингема (Англия), Винисиуса Жуниора (Бразилия), Хулиана Киньонеса (Мексика), Микеля Оярсабаля (Испания) и Исмаила Сарра (Сенегала) – по четыре гола.

Винисиус, Киньонес и Сарр уже не смогут улучшить свои показатели – они вместе со своими сборными покинули мундиаль.

Список бомбардиров чемпионата мира 2026

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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