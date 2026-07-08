Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Подрез с победы стартовала на турнире WTT W50 в Португалии
ITF
08 июля 2026, 03:30 |
27
0

Подрез с победы стартовала на турнире WTT W50 в Португалии

Вероника одолела Манон Леонард в двух сетах в матче 1/16 финала

08 июля 2026, 03:30 |
27
0
Подрез с победы стартовала на турнире WTT W50 в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Вероника Подрез
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 145) успешно стартовала на хардовом турнире WTT W50 в Корроюш-Сейшале, Португалия.

Украинка в двух сетах одержала победу над француженкой Манон Леонард (WTA 296) за 1 час и45 минут – 7:5, 6:4.

Это было третье очное противостояние соперниц. Счет – 2:1 в пользу Вероники.

Подрез на хардовом турнире в Португалии выступает в статусе третьей сеяной.

На прошлой неделе Вероника дошла до четвертьфинала турнира этой же категории в португальском Элваше, но уступила Матильде Жорже в двух сетах.

В 1/8 финала украинка сыграет либо с Ангелиной Волощук, либо с Катариной Кужмовой.

WTT W50 Корроюш-Сейшал. Хард, 1/16 финала

Вероника Подрез [3] – Манон Ленард – 7:5, 6:4

По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.07
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 29.06-05.07
Подрез вышла в четвертьфинал на турнире WTT W50 в Элваше
Вероника Подрез
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Бокс | 07 июля 2026, 08:26 6
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой

Бенте считает Кабайела идеальным соперником

Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет
Футбол | 07 июля 2026, 21:15 98
Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет
Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет

Месси и компания невероятным образом дожали «фараонов», уступая в два мяча

Коуч сборной Испании заговорил о Роналду после матча с Португалией на ЧМ
Футбол | 07.07.2026, 07:52
Коуч сборной Испании заговорил о Роналду после матча с Португалией на ЧМ
Коуч сборной Испании заговорил о Роналду после матча с Португалией на ЧМ
Экс-шестой номер ATP пропустит часть сезона из-за проблем с бедром
Теннис | 08.07.2026, 02:50
Экс-шестой номер ATP пропустит часть сезона из-за проблем с бедром
Экс-шестой номер ATP пропустит часть сезона из-за проблем с бедром
Обнародован рейтинг Золотого мяча после сенсаций на ЧМ-2026
Футбол | 07.07.2026, 09:32
Обнародован рейтинг Золотого мяча после сенсаций на ЧМ-2026
Обнародован рейтинг Золотого мяча после сенсаций на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 9
Бокс
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
06.07.2026, 07:27 6
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
Как выглядит таблица коэффициентов УЕФА перед стартом нового евросезона
Как выглядит таблица коэффициентов УЕФА перед стартом нового евросезона
06.07.2026, 13:10 14
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
06.07.2026, 03:23 3
Бокс
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
06.07.2026, 15:15 12
Футбол
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
06.07.2026, 07:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем