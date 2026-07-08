Подрез с победы стартовала на турнире WTT W50 в Португалии

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 145) успешно стартовала на хардовом турнире WTT W50 в Корроюш-Сейшале, Португалия.

Украинка в двух сетах одержала победу над француженкой Манон Леонард (WTA 296) за 1 час и45 минут – 7:5, 6:4.

Это было третье очное противостояние соперниц. Счет – 2:1 в пользу Вероники.

Подрез на хардовом турнире в Португалии выступает в статусе третьей сеяной.

На прошлой неделе Вероника дошла до четвертьфинала турнира этой же категории в португальском Элваше, но уступила Матильде Жорже в двух сетах.

В 1/8 финала украинка сыграет либо с Ангелиной Волощук, либо с Катариной Кужмовой.

WTT W50 Корроюш-Сейшал. Хард, 1/16 финала

Вероника Подрез [3] – Манон Ленард – 7:5, 6:4