5 новых рекордов Месси по итогам невероятного матча ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает переписывать футбольную историю. В матче 1/8 финала против команды Египта легендарный форвард забивал и ассистировал, чем помог своей команде победить в концовке с 0:2.

В первом тайме Месси установил рекорд с приставкой «анти» – не забив пенальти в ворота египтян, это был его четвертый промах с 11-метровой отметки на чемпионатах мира и второй подряд на одном мундиале. Но дальше были гол и ассист, которые помогли победить Египет (3:2).

На эту минуту Месси