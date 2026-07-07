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  4. 5 новых рекордов Месси по итогам невероятного матча ЧМ
Чемпионат мира
07 июля 2026, 21:48 |
1420
2

5 новых рекордов Месси по итогам невероятного матча ЧМ

Гений Лионель Месси продолжает удивлять

07 июля 2026, 21:48 |
1420
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5 новых рекордов Месси по итогам невероятного матча ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает переписывать футбольную историю. В матче 1/8 финала против команды Египта легендарный форвард забивал и ассистировал, чем помог своей команде победить в концовке с 0:2.

В первом тайме Месси установил рекорд с приставкой «анти» – не забив пенальти в ворота египтян, это был его четвертый промах с 11-метровой отметки на чемпионатах мира и второй подряд на одном мундиале. Но дальше были гол и ассист, которые помогли победить Египет (3:2).

На эту минуту Месси

  • лидирует в гонке бомбардиров в истории чемпионатов мира (21 гол);
  • побил рекорд Диего Марадоны и стал лучшим ассистентом на мундиалях (9);
  • провел больше всех матчей на чемпионатах мира (31);
  • забил в девятом матче подряд на чемпионатах мира;
  • забил в шести подряд матчах плей-офф мундиалей.
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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Египта по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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6. Віддав результативну передачу на шостому чемпіонаті світу поспіль
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