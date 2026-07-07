Чемпионат мира07 июля 2026, 21:48 |
1420
2
5 новых рекордов Месси по итогам невероятного матча ЧМ
Гений Лионель Месси продолжает удивлять
07 июля 2026, 21:48 |
1420
Подпишитесь на новости Sport.ua
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает переписывать футбольную историю. В матче 1/8 финала против команды Египта легендарный форвард забивал и ассистировал, чем помог своей команде победить в концовке с 0:2.
В первом тайме Месси установил рекорд с приставкой «анти» – не забив пенальти в ворота египтян, это был его четвертый промах с 11-метровой отметки на чемпионатах мира и второй подряд на одном мундиале. Но дальше были гол и ассист, которые помогли победить Египет (3:2).
На эту минуту Месси
- лидирует в гонке бомбардиров в истории чемпионатов мира (21 гол);
- побил рекорд Диего Марадоны и стал лучшим ассистентом на мундиалях (9);
- провел больше всех матчей на чемпионатах мира (31);
- забил в девятом матче подряд на чемпионатах мира;
- забил в шести подряд матчах плей-офф мундиалей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июля 2026, 17:59 7
Французы терпят звезду «Реала» из-за его результативности
Бокс | 07 июля 2026, 08:26 4
Бенте считает Кабайела идеальным соперником
Теннис | 07.07.2026, 07:08
Футбол | 07.07.2026, 20:02
Бокс | 07.07.2026, 10:07
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
6. Віддав результативну передачу на шостому чемпіонаті світу поспіль
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
06.07.2026, 07:23 3
06.07.2026, 09:32 10
06.07.2026, 06:15 1
06.07.2026, 04:24 9
06.07.2026, 10:23 21
07.07.2026, 09:06 23
06.07.2026, 01:55 1
06.07.2026, 08:42 1