Сборная Аргентины чудесным образом перевернула ход матча с Египтом в 1/8 финала чемпионата мира (0:2 в 3:2) и прошла в следующий раунд.

После финального свистка команда из Южной Америки бурно праздновала победу, а вскоре футболисты сборной Аргентины начали качать своего лидера и капитана, Лионеля Месси, который принял активное участие в историческом камбэке. Месси взмывал в воздух и в декабре 2022 года, когда его команда обыграла Францию по пенальти в финале чемпионата мира.

Чтобы повторить достижение прошлого мундиаля, Аргентине нужно победить еще трижды и начать с 1/4 финала, где они сыграют против Швейцарии или Колумбии.

ФОТО. Сборная Аргентины качала Месси после победы над Египтом

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine