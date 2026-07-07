ФОТО. Сборная Аргентины качала Месси после победы над Египтом
Лионель Месси снова взмывал в воздух
Сборная Аргентины чудесным образом перевернула ход матча с Египтом в 1/8 финала чемпионата мира (0:2 в 3:2) и прошла в следующий раунд.
После финального свистка команда из Южной Америки бурно праздновала победу, а вскоре футболисты сборной Аргентины начали качать своего лидера и капитана, Лионеля Месси, который принял активное участие в историческом камбэке. Месси взмывал в воздух и в декабре 2022 года, когда его команда обыграла Францию по пенальти в финале чемпионата мира.
Чтобы повторить достижение прошлого мундиаля, Аргентине нужно победить еще трижды и начать с 1/4 финала, где они сыграют против Швейцарии или Колумбии.
ФОТО. Сборная Аргентины качала Месси после победы над Египтом
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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