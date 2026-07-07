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Чемпионат мира
07 июля 2026, 21:24 | Обновлено 07 июля 2026, 21:36
1296
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ФОТО. Сборная Аргентины качала Месси после победы над Египтом

Лионель Месси снова взмывал в воздух

07 июля 2026, 21:24 | Обновлено 07 июля 2026, 21:36
1296
1 Comments
ФОТО. Сборная Аргентины качала Месси после победы над Египтом
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Сборная Аргентины чудесным образом перевернула ход матча с Египтом в 1/8 финала чемпионата мира (0:2 в 3:2) и прошла в следующий раунд.

После финального свистка команда из Южной Америки бурно праздновала победу, а вскоре футболисты сборной Аргентины начали качать своего лидера и капитана, Лионеля Месси, который принял активное участие в историческом камбэке. Месси взмывал в воздух и в декабре 2022 года, когда его команда обыграла Францию по пенальти в финале чемпионата мира.

Чтобы повторить достижение прошлого мундиаля, Аргентине нужно победить еще трижды и начать с 1/4 финала, где они сыграют против Швейцарии или Колумбии.

ФОТО. Сборная Аргентины качала Месси после победы над Египтом

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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Комментарии 1
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Я щось пропустив ,там був хет-рик від Лео?чи зно не забитий пеналь?Мессі б''є в один бік ,тому всі вже знають ,навіть юніори
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