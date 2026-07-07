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Украина. Премьер лига
07 июля 2026, 20:03 |
630
0

Фаворита Первой лиги усилил вратарь Карпат

Андрей Клищук будет играть в «Александрии»

07 июля 2026, 20:03 |
630
0
Фаворита Первой лиги усилил вратарь Карпат
ФК Карпаты. Андрей Клищук
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В ряды «Александрии» на правах свободного агента влился опытный голкипер Андрей Клищук. Контракт рассчитан на два года – до 31 мая 2028 года.

Андрей является воспитанником одесского футбола. На протяжении своей карьеры вратарь защищал цвета таких клубов, как одесский «Черноморец», «Горняк-Спорт», винницкая «Нива», «Днепр-1», петровский «Ингулец», криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты».

Клищуку 33 года. В составе львовян он провел три матча на старте прошедшего чемпионата и пропустил четыре гола.

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Андрей Клищук Карпаты Львов Александрия трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Первая лига Украины
Руслан Полищук Источник: ФК Александрия
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