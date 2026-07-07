Фаворита Первой лиги усилил вратарь Карпат
Андрей Клищук будет играть в «Александрии»
В ряды «Александрии» на правах свободного агента влился опытный голкипер Андрей Клищук. Контракт рассчитан на два года – до 31 мая 2028 года.
Андрей является воспитанником одесского футбола. На протяжении своей карьеры вратарь защищал цвета таких клубов, как одесский «Черноморец», «Горняк-Спорт», винницкая «Нива», «Днепр-1», петровский «Ингулец», криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты».
Клищуку 33 года. В составе львовян он провел три матча на старте прошедшего чемпионата и пропустил четыре гола.
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