Вратарь написал прощальные слова Карпатам: «Иду с уважением к клубу»
Андрей Клищук отдал дань уважения «львам»
33-летний вратарь Андрей Клищук выступил с прощальным обращением после объявления о прекращении сотрудничества с львовскими «Карпатами».
Опытный голкипер поблагодарил «львов» за этот этап своей карьеры, выразив уважение клубу и его болельщикам.
«Я хочу поблагодарить «Карпаты» за этот этап моего пути.
Это был период работы, вызовов и важного опыта. Я благодарен клубу, партнерам по команде и всему персоналу за совместную работу.
Отдельно хочу поблагодарить болельщиков – за теплый прием во Львове, поддержку в непростые моменты. Это действительно чувствовалось и придавало сил двигаться дальше.
Ухожу с уважением к клубу и ко всему, что здесь было. Удачи вам, «львы», в будущем», – написал Клищук.
В составе «Карпат» Андрей провёл всего один сезон после перехода из «Кривбасса». Клищук проиграл конкуренцию Назару Домчаку и сыграл лишь три матча за сезон.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Любовь к спорту точно будет плюсом
Известный тренер высказался о финале Лиги чемпионов