Вратарь написал прощальные слова Карпатам: «Иду с уважением к клубу»

33-летний вратарь Андрей Клищук выступил с прощальным обращением после объявления о прекращении сотрудничества с львовскими «Карпатами».

Опытный голкипер поблагодарил «львов» за этот этап своей карьеры, выразив уважение клубу и его болельщикам.

«Я хочу поблагодарить «Карпаты» за этот этап моего пути.

Это был период работы, вызовов и важного опыта. Я благодарен клубу, партнерам по команде и всему персоналу за совместную работу.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков – за теплый прием во Львове, поддержку в непростые моменты. Это действительно чувствовалось и придавало сил двигаться дальше.

Ухожу с уважением к клубу и ко всему, что здесь было. Удачи вам, «львы», в будущем», – написал Клищук.

В составе «Карпат» Андрей провёл всего один сезон после перехода из «Кривбасса». Клищук проиграл конкуренцию Назару Домчаку и сыграл лишь три матча за сезон.