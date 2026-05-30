Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вратарь написал прощальные слова Карпатам: «Иду с уважением к клубу»
Украина. Премьер лига
30 мая 2026, 07:42 | Обновлено 30 мая 2026, 07:43
Вратарь написал прощальные слова Карпатам: «Иду с уважением к клубу»

Андрей Клищук отдал дань уважения «львам»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Клищук

33-летний вратарь Андрей Клищук выступил с прощальным обращением после объявления о прекращении сотрудничества с львовскими «Карпатами».

Опытный голкипер поблагодарил «львов» за этот этап своей карьеры, выразив уважение клубу и его болельщикам.

«Я хочу поблагодарить «Карпаты» за этот этап моего пути.

Это был период работы, вызовов и важного опыта. Я благодарен клубу, партнерам по команде и всему персоналу за совместную работу.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков – за теплый прием во Львове, поддержку в непростые моменты. Это действительно чувствовалось и придавало сил двигаться дальше.

Ухожу с уважением к клубу и ко всему, что здесь было. Удачи вам, «львы», в будущем», – написал Клищук.

В составе «Карпат» Андрей провёл всего один сезон после перехода из «Кривбасса». Клищук проиграл конкуренцию Назару Домчаку и сыграл лишь три матча за сезон.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов свободный агент Украинская Премьер-лига расторжение контракта Андрей Клищук
