Не оправдали ожиданий. В Португалии высказались о вылете с ЧМ-2026

Президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса подвел итоги выступления португальцев на чемпионате мира 2026.

Сборная Португалии дошла на турнире до 1/8 финала, где минимально уступила Испании со счетом 0:1.

Проэнса признал, что разочарован результатом, так как возлагал на команду гораздо более высокие ожидания.

Президент поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил уверенность, что победы еще придут.

Заявление Педру Проэнсы:

«Когда мы поставили перед собой цель стать кандидатами на победу в чемпионате мира, мы сделали это потому, что верили в качество наших игроков и в талант, которому мало равных в нашей истории. «Все удастся, Португалия» было не просто лозунгом, это было чувство, которое объединяло всех португальцев.

Результат, которого мы достигли на ЧМ-2026, оказался ниже ожиданий. Вылет на столь ранней стадии не соответствует качеству наших игроков, даже несмотря на то, что мы играли против соперника чрезвычайно высокого уровня.

Футбол жесток, но он учит нас одной жизненной истине. Мы не становимся лучшими, когда побеждаем, и не становимся худшими, когда проигрываем. Каждая игра – это урок. Не бывает успеха без процесса, этот процесс продолжается, и он обязательно приведет нас к успеху.

От имени Федерации футбола Португалии я благодарю всех болельщиков, которые поддерживали Португалию. В Соединенных Штатах, Канаде, Португалии и по всему миру. Эта зелено-красная волна была впечатляющей.

В сентябре мы начнем отбор в Лигу наций. Мы будем оставаться сильными, мы и дальше будем Португалией.

Спасибо всем».