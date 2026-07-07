Куарежма назвал виновника вылета Португалии с ЧМ-2026: «Не внушал доверия»

Бывший игрок сборной Португалии Рикарду Куарежма эмоционально прошелся по игре своей национальной команды после матче 1/8 финала ЧМ-2026 проти Испании.

Португальцы уступили с минимальным счетом 0:1, а Рикарду нашел виноватого в фиаско в роли тренера Роберто Мартинеса.

«Как по мне, все пошло наперекосяк с самого начала и до этого момента. Все было плохо. Не было ни одной игры, про которую можно было бы сказать, что мы сыграли хорошо или много атаковали, но нам просто не повезло. Даже сегодня – вы с самого начала и до конца отдали игру Испании.

Испания контролировала весь матч, делала все, что хотела, управляла темпом: когда хотели прибавить – ускорялись, когда хотели притормозить – замедляли игру. А мы просто бегали там без всякого желания, без радости, очень медленные.

Потом эти замены, которые я вообще не понимаю... Я уже устал это повторять, но Мартинес мне никогда не внушал доверия. Нравится это кому-то или нет, мне все равно, обидится кто-то или нет, но в нашей игре должно быть гораздо задора. С тех пор как пришел Мартинес, я не видел, чтобы сборная провела хоть один классный матч.

Такова реальность. Он перепробовал 50 тактик, и ни одна не сработала. И вот вам доказательство: мы вылетаем со сборной, которую все называли лучшей в истории... но в чем она лучшая в истории? Что они выиграли? Мы едем домой разочарованными и с опущенной головой. Мне лучше особо больше не комментировать этот чемпионат мира, а то начну говорить вещи, о которых позже могу пожалеть», – сказал Куарежма.