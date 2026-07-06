Харьков – Янг Бойз – 0:2. Спарринг в Австрии. Видео голов и обзор матча

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Команда Харьков провела второй контрольный матч на сборах в межсезонье.

5 июля в 17:00 Харьков (бывший Металлист 1925) уступил команде Янг Бойз из Швейцарии (0:2).

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Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеская игра состоялась на стадионе СК Енбах в австрийском городе Енбах.

Голы за Янг Бойз забили: Самуэль Эссенде (28 мин) и Эдимилсон Фернандеш (45+1 мин).

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Товарищеский матч. 5 июля 2026

Енбах (Австрия), стадион СК Енбах

17:00. Харьков (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:2

Голы: Самуэль Эссенде, 28, Эдимилсон Фернандеш, 45+1

Харьков: Проценко (Варакута, 46), Крупский, Салюк, Шабанов, Мартынюк (Дубко, 46), Калюжный (кап) (Баптистелла, 71), Забергджа (Аревало, 46), Яцик (Профини, 46), Рашица (Антюх, 46), Кастильо (Гаджиев, 46), Парако (Багрий, 79)

Запас: Гончаров, Потапенко, Пличко, Когут, Король. Главный тренер: Младен Бартулович

Янг Бойз: Малл, Фернандеш, Виржиньюс, Саншеш, Пех, Бенито (кап), Блум, Лаупер, Букинац, Монтейру, Эссенде

Главный тренер: Херардо Сеоане

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Видео голов и обзор матча

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