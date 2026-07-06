Харьков – Янг Бойз – 0:2. Спарринг в Австрии. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка, сыгранного на летних сборах
Команда Харьков провела второй контрольный матч на сборах в межсезонье.
5 июля в 17:00 Харьков (бывший Металлист 1925) уступил команде Янг Бойз из Швейцарии (0:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеская игра состоялась на стадионе СК Енбах в австрийском городе Енбах.
Голы за Янг Бойз забили: Самуэль Эссенде (28 мин) и Эдимилсон Фернандеш (45+1 мин).
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Товарищеский матч. 5 июля 2026
Енбах (Австрия), стадион СК Енбах
17:00. Харьков (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:2
Голы: Самуэль Эссенде, 28, Эдимилсон Фернандеш, 45+1
Харьков: Проценко (Варакута, 46), Крупский, Салюк, Шабанов, Мартынюк (Дубко, 46), Калюжный (кап) (Баптистелла, 71), Забергджа (Аревало, 46), Яцик (Профини, 46), Рашица (Антюх, 46), Кастильо (Гаджиев, 46), Парако (Багрий, 79)
Запас: Гончаров, Потапенко, Пличко, Когут, Король. Главный тренер: Младен Бартулович
Янг Бойз: Малл, Фернандеш, Виржиньюс, Саншеш, Пех, Бенито (кап), Блум, Лаупер, Букинац, Монтейру, Эссенде
Главный тренер: Херардо Сеоане
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дмитрий Христич, Олег Шафаренко и Игорь Карпенко больше не будут работать с командой
Британец – о поединке в Гизе