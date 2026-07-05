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05.07.2026 17:00 – 45+ 0 : 0
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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 16:41 | Обновлено 05 июля 2026, 16:45
857
0

Определен стартовый состав команды Харьков на матч против Янг Бойз

5 июля в 17:00 состоится товарищеский поединок на сборах в Австрии

05 июля 2026, 16:41 | Обновлено 05 июля 2026, 16:45
857
0
Определен стартовый состав команды Харьков на матч против Янг Бойз
ФК Харьков
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Стал известен стартовый состав команды Харьков на контрольный матч на сборах в межсезонье.

5 июля в 17:00 встретятся Харьков (бывший Металлист 1925) и команда Янг Бойз из Швейцарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе СК Енбах в австрийском городе Енбах.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Стартовый состав команды Харьков на матч против Янг Бойз

Харьков: Проценко, Крупский, Салюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Забергджа, Яцык, Рашиця, Кастильо, Парако.

Запас: Варакута, Гончаров, Дубко, Потапенко, Пличко, Профини, Антюх, Гаджиев, Аревало, Когут, Багрий, Баптистелла, Король.

Главный тренер: Младен Бартулович

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Харьков товарищеские матчи Янг Бойз учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ стартовые составы Младен Бартулович
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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