Определен стартовый состав команды Харьков на матч против Янг Бойз

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Стал известен стартовый состав команды Харьков на контрольный матч на сборах в межсезонье.

5 июля в 17:00 встретятся Харьков (бывший Металлист 1925) и команда Янг Бойз из Швейцарии.

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Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе СК Енбах в австрийском городе Енбах.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Стартовый состав команды Харьков на матч против Янг Бойз

Харьков: Проценко, Крупский, Салюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Забергджа, Яцык, Рашиця, Кастильо, Парако.

Запас: Варакута, Гончаров, Дубко, Потапенко, Пличко, Профини, Антюх, Гаджиев, Аревало, Когут, Багрий, Баптистелла, Король.

Главный тренер: Младен Бартулович

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