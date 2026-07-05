Определен стартовый состав команды Харьков на матч против Янг Бойз
5 июля в 17:00 состоится товарищеский поединок на сборах в Австрии
Стал известен стартовый состав команды Харьков на контрольный матч на сборах в межсезонье.
5 июля в 17:00 встретятся Харьков (бывший Металлист 1925) и команда Янг Бойз из Швейцарии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеский матч пройдет на стадионе СК Енбах в австрийском городе Енбах.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Стартовый состав команды Харьков на матч против Янг Бойз
Харьков: Проценко, Крупский, Салюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Забергджа, Яцык, Рашиця, Кастильо, Парако.
Запас: Варакута, Гончаров, Дубко, Потапенко, Пличко, Профини, Антюх, Гаджиев, Аревало, Когут, Багрий, Баптистелла, Король.
Главный тренер: Младен Бартулович
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Захарченко был мобилизован в ВСУ
Матвей не против перехода в «Ливерпуль»