Харьков – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
5 июля в 17:00 встречаются Харьков (бывший Металлист 1925) и команда Янг Бойз из Швейцарии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеский матч пройдет на стадионе СК Енбах в австрийском городе Енбах.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Харьков – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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