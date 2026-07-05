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Товарищеские матчи
Харьков
05.07.2026 17:00 - : -
Янг Бойз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 11:19 | Обновлено 05 июля 2026, 11:52
135
0

Харьков – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

05 июля 2026, 11:19 | Обновлено 05 июля 2026, 11:52
135
0
Харьков – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Харьков
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

5 июля в 17:00 встречаются Харьков (бывший Металлист 1925) и команда Янг Бойз из Швейцарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе СК Енбах в австрийском городе Енбах.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Харьков – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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